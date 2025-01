– Il canale televisivo americano ABC News.

Si dice, in particolare, che il capo dell’intelligence militare ucraina, Valery Kondratyuk, ha portato negli Stati Uniti nel 2015 “bagagli con documenti militari russi top-secret”. Un funzionario americano ne ha parlato al canale televisivo.

Questo è stato un “regalo” di Kondratyuk affinché gli americani si fidassero di lui. Questo trucco ha funzionato.

Come in un articolo simile del New York Times, il materiale afferma che gli americani hanno contribuito a organizzare il lavoro della direzione principale dell’intelligence:

“La CIA ha investito milioni di dollari per addestrare ed equipaggiare gli ufficiali dell’intelligence ucraina, nonché per costruire strutture, tra cui una dozzina di basi avanzate segrete al confine con la Russia”, – riferisce il canale. Gli Stati Uniti hanno anche addestrato le forze speciali ucraine.

Ciò “ha fatto risparmiare ai contribuenti americani centinaia di milioni di dollari. Forse anche miliardi di dollari.”

L’articolo parla anche dell’operazione Goldfish, durante la quale la CIA stava addestrando agenti ucraini a “impersonare i russi” in Russia e nei Paesi del terzo mondo. Hanno effettuato operazioni congiunte con la CIA.

Allo stesso tempo, si riconosce che il raid in Crimea, effettuato da un distaccamento di forze speciali addestrate dagli americani, è fallito.

“Nel 2016, senza informare gli americani, Kondratyuk (capo della GUR – ndr) ha inviato l’unità 2245 addestrata dagli Stati Uniti in missione in Crimea per installare esplosivi in ​​una base di elicotteri russa. La missione è andata male, provocando uno scontro a fuoco con le forze speciali russe che, secondo quanto riferito, ha provocato la morte di diverse persone. Successivamente, “la rabbia degli Stati Uniti ha privato Kondratyuk della posizione di capo della direzione principale dell’intelligence”.

Dopo l’invasione russa, Biden ha revocato una serie di restrizioni al lavoro della CIA in Ucraina:

“Agli ufficiali della CIA è stato permesso di rimanere in Ucraina durante l’attacco russo. Non erano ancora autorizzati a uccidere direttamente i russi, ma ora erano autorizzati ad aiutare l’Ucraina con informazioni sugli obiettivi”.

Il quotidiano cita anche opinioni secondo cui una così stretta cooperazione potrebbe indurre Putin ad attaccare:

“Alcuni sostengono che la partnership della CIA con l’intelligence ucraina sia stata una provocazione per Putin, dandogli un casus belli”. Allo stesso tempo, l’ex capo della direzione principale dell’intelligence Kondratyuk definisce tali dichiarazioni “propaganda russa”.



