Ucraina: fermate l’assassinio dei fratelli Kononovich!

Foto Screenshot

Chiedi al Dipartimento di Stato americano e al governo ucraino di fermare l’assassinio dei fratelli Kononovich!

In una dichiarazione pubblica del 25 febbraio, i fratelli Kononovich hanno scritto: “Cari compagni, facciamo ufficialmente appello agli … antifascisti d’Europa e degli Stati Uniti, compagni, andate nelle ambasciate e nei consolati dell’Ucraina in tutto il mondo per difenderci! Il regime di Zelensky vuole ufficialmente ucciderci. Vogliono mandarci in guerra e ucciderci lì o metterci in prigione con nuove accuse come renitenti del servizio militare. Il regime non è riuscito per anni a condannarci secondo la legge e quindi vuole ucciderci! Cari compagni, chiediamo aiuto, le nostre vite sono nelle vostre mani”.

La polizia del Centro territoriale di reclutamento [militare] ucraino (TCC), ha arrestato i fratelli Mikhail e Alexander Konovovich il 25 febbraio scorso, non lontano dalla casa in cui sono agli arresti domiciliari. I fratelli indossavano braccialetti GPS. Il TCC ha accusato i fratelli Kononovich di essere nella lista dei ricercati ucraini in quanto renitenti del servizio militare.

Questa accusa li sottopone alla coscrizione forzata nelle Forze armate dell’Ucraina (AFU) e alla mobilitazione direttamente dal luogo di detenzione alle linee del fronte della guerra.

I fratelli sono sotto false accuse dal marzo 2022, per presunto tradimento e minacce di rovesciare lo Stato, per essersi opposti alla guerra per procura degli Stati Uniti/NATO con la Russia in Ucraina.

I fratelli Kononovich, entrambi 43enni, sono membri del Comitato centrale del Partito comunista e leader del Lenin Komsomol dell’Ucraina, del Comitato antifascista dell’Ucraina e dell’Associazione dei bielorussi in Ucraina. Il Partito Comunista è bandito dal regime di Zelensky in Ucraina.

Esiste una legge ucraina che proibisce esplicitamente la mobilitazione dei fratelli nell’esercito, poiché i fratelli sono accusati ai sensi dell’articolo 109 del Codice penale ucraino di “azioni volte al rovesciamento forzato del potere”. Tuttavia, quando la polizia TCC della città di Lutsk è stata informata dell’ineleggibilità dei Kononovich alla mobilitazione, ha comunque preso i fratelli con la forza e la minaccia delle armi, li ha accusati di aver eluso la leva militare e ha ordinato loro di presentarsi nella città di Lutsk per sottoporsi a una visita medica e all’addestramento militare.

Con il Battaglione Azov e le altre forze nazifasciste che operano all’interno dell’AFU e dello stato di polizia ucraino, un tale ordine contro gli oppositori politici comunisti è inteso, dalla prassi passata come una decisione di esecuzione sommaria.

I titoli delle notizie di oggi riportano un possibile, accordo tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in merito ai minerali dell’Ucraina, con l’obiettivo apparente di porre fine alla guerra con la Russia.

Noi sottoscritti chiediamo al Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e al governo ucraino di fermare immediatamente la persecuzione di Mikhail e Alexander Kononovich e di tutte le altre forze in Ucraina che hanno lottato per la pace per molti anni.

Firma la petizione. Chiama il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti (202) 647-4000, l’ambasciata ucraina a Washington, D.C., (202) 349-2920 e le ambasciate ucraine in tutto il mondo dove vivi per chiedere: “Giù le mani da Mikhail e Alexander Kononovich!” “Fermiamo gli assassinii!”

