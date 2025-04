Ben-Gvir: sostegno dei repubblicani USA ai bombardamenti dei depositi di cibo e aiuti a Gaza

Foto Wikimedia

I principali legislatori repubblicani degli Stati Uniti sostengono il bombardamento dei “depositi di cibo e aiuti” a Gaza, ha riferito il ministro israeliano di estrema destra Itamar Ben-Gvir.

La dichiarazione, pubblicata mercoledì in un post sui social media, è arrivata dopo che il ministro della sicurezza nazionale israeliano ha dichiarato di aver incontrato “alti funzionari del Partito Repubblicano nella tenuta di Mar-a-Lago del presidente degli Stati Uniti Donald Trump” in Florida, negli Stati Uniti.

“Hanno espresso il loro sostegno alla mia posizione molto chiara su come agire a Gaza e sulla necessità di bombardare i depositi di cibo e aiuti per creare pressione militare e politica e riportare a casa i nostri ostaggi sani e salvi”, ha scritto Ben-Gvir su X in ebraico.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non era presente all’evento.

Il post di Ben-Gvir non ha specificato quali repubblicani fossero presenti. Tuttavia, l’ufficio di Ben-Gvir ha riferito ai media israeliani che il deputato repubblicano Tom Emmer, esponenente di spicco della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, era tra i legislatori presenti.

Tra i notiziari che hanno citato l’ufficio di Ben-Gvir nel riportare la presenza di Emmer, il The Times of Israel e il Jewish News Syndicate, la quale sembra essere stata confermata anche dal video dell’evento.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-bengvir_sostegno_dei_repubblicani_usa_ai_bombardamenti_dei_depositi_di_cibo_e_aiuti_a_gaza/45289_60386/#google_vignette