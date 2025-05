Piccole avanguardie rumorose: renziani e calendiani, la voce del padrone

Foto Kulturjam

Marquez

I piccoli partiti di centro, come Azione e Italia Viva, hanno visibilità sproporzionata perché influenzano i grandi partiti, soprattutto il PD, spostandoli al centro. Sostenuti da media e poteri economici, dettano l’agenda politica. Sono le avanguardie dell’establishment.

Perché renziani e calendiani godono di tanta visibilità in Italia?

Nel panorama politico italiano, i piccoli partiti centristi, pur avendo un peso elettorale modesto, godono di un’attenzione mediatica sproporzionata rispetto al loro reale consenso. Il caso di Azione di Carlo Calenda o di Italia Viva di Matteo Renzi rappresentano esempi emblematici di questa dinamica.

Ma per quale motivo queste formazioni, incapaci il più delle volte di superare il 5% dei voti, dominano il dibattito pubblico e televisivo? La risposta risiede in una serie di fattori strategici e strutturali che vanno ben oltre il mero calcolo statistico.

L’avanguardia dell’establishment

Una delle funzioni principali dei piccoli partiti di centro è quella di fungere da “avanguardie” dell’establishment. Non avendo la necessità di rappresentare ampie fasce di elettorato, queste formazioni possono permettersi di proporre idee, temi e posture che i grandi partiti non possono adottare immediatamente.

Il loro ruolo consiste nell’introdurre nel dibattito pubblico questioni che, una volta assimilate, vengono gradualmente integrate nei programmi politici delle forze maggiori.

In particolare, queste formazioni esercitano una forte influenza sui partiti più grandi, come il Partito Democratico. La loro presenza permette di spostare il baricentro del dibattito, costringendo i partiti maggiori a ricalibrare le proprie posizioni per non perdere consensi tra gli elettori più sensibili a certe tematiche.

La leva ideologica sul Partito Democratico

Il caso del Partito Democratico è esemplare: partiti come Azione o Italia Viva hanno un elettorato potenziale che sconfina proprio nell’area democratica. Per evitare emorragie di voti, il PD si trova spesso a inseguire le posizioni di queste formazioni, specialmente su temi cruciali come il lavoro, la politica estera e la sicurezza.

Calenda e Renzi, con il loro approccio più netto e radicale su questioni come la flessibilità del lavoro, il riarmo o la fedeltà atlantica, riescono a esercitare una pressione costante sul PD, che si trova così a integrare parte della loro agenda, spostandosi sempre più al centro e sacrificando eventuali istanze più progressiste. Questo meccanismo di condizionamento è una delle ragioni per cui questi piccoli partiti hanno un peso sproporzionato rispetto ai loro numeri.

L’ampio sostegno mediatico ed economico

L’attenzione costante che i media riservano ai partiti centristi non è casuale. Queste formazioni godono di un ampio sostegno da parte di gruppi di potere economici e finanziari, che vedono in loro uno strumento utile per orientare il dibattito politico e spostarlo verso posizioni favorevoli agli interessi dell’establishment.

Le televisioni, in particolare, offrono a leader come Calenda e Renzi una visibilità quasi quotidiana, permettendo loro di dettare l’agenda politica ben oltre il loro peso elettorale. Questa sovraesposizione mediatica contribuisce a creare un’illusione di centralità, rafforzando il loro ruolo di interlocutori privilegiati nel dibattito pubblico.

Un sistema di potere che si autoalimenta

Il risultato di questa dinamica è un sistema politico in cui i piccoli partiti di centro, pur non avendo una reale capacità di governo, riescono comunque a influenzare pesantemente le scelte dei partiti maggiori. La loro funzione principale è quella di mantenere il PD ostaggio di una linea centrista, impedendo qualsiasi deviazione verso politiche più progressiste o socialmente avanzate.

Questo meccanismo è favorito dagli squilibri di potere presenti nel sistema mediatico e finanziario, che garantiscono a queste formazioni una sopravvivenza politica ben oltre la loro reale rappresentatività elettorale.

Come spezzare questo circolo vizioso?

L’unico modo per ridimensionare il peso sproporzionato di questi piccoli partiti centristi è ricostruire formazioni politiche solide, radicate sul territorio e capaci di mantenere un rapporto saldo con il proprio elettorato.

Solo partiti con una struttura organizzativa forte, capaci di agire sia a livello locale che mediatico, possono contrastare l’influenza di queste formazioni altrimenti irrilevanti, il cui peso reale è artificialmente gonfiato dagli equilibri di potere a loro favorevoli.

Finché non emergeranno soggetti politici capaci di sottrarsi a questo gioco e di costruire un’alternativa autenticamente rappresentativa, i piccoli partiti di centro continueranno a esercitare un’influenza sproporzionata sul sistema politico italiano, con tutte le conseguenze che ne derivano.