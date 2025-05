Istanbul, incontro a sorpresa: Zelensky accetta l’invito di Putin

Autore: Ufficio del Presidente dell’Ucraina (www.president.gov.ua)/Ufficio del Presidente della Russia (http://kremlin.ru)

Svolta improvvisa nella crisi ucraina: Volodymyr Zelensky ha accettato l’invito del presidente russo Vladimir Putin a incontrarsi a Istanbul il 15 maggio. La proposta di un faccia a faccia era partita da Mosca nei giorni scorsi, come gesto di apertura nell’ambito della mediazione turca. L’adesione di Kiev, giunta inaspettatamente, ha scosso l’equilibrio diplomatico internazionale.

Il Cremlino, tuttavia, accoglie la notizia con prudenza. Dopo oltre due anni di ostilità dichiarata e rifiuti ripetuti da parte ucraina, il cambio di posizione di Zelensky viene visto come sospetto. Fonti vicine all’ambiente politico russo ipotizzano che dietro la mossa possa celarsi una strategia mirata: ottenere un cessate il fuoco provvisorio per riorganizzare le forze armate, rifornirsi di armi occidentali e rilanciare il conflitto su basi più favorevoli.

Mosca, che attualmente detiene il vantaggio operativo su più fronti, non intende offrire concessioni senza garanzie. Il rischio, per la Russia, è di cadere in una tregua solo apparente, che verrebbe sfruttata da Kiev come pausa tattica. L’eventuale cessate il fuoco, dunque, non sarà automatico né dato per scontato.

La Turchia, che ospiterà l’incontro, si conferma interlocutore centrale e neutrale. Ankara punta a rilanciare la propria influenza regionale, offrendo una piattaforma di dialogo che riconosca le posizioni di entrambe le parti.

Resta da vedere se Istanbul sarà il punto di svolta o solo una nuova tappa in una guerra che si combatte, ormai, tanto con le armi quanto con le mosse sullo scacchiere diplomatico.