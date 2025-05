LA SIRIA È PRONTA A PROPORRE AGLI STATI UNITI UN ACCORDO SIMILE A QUELLO UCRAINO IN CAMBIO DELLA REVOCA DELLE SANZIONI

Foto Wikimedia

Secondo quanto appreso dall’articolo, Trump intende incontrare il leader siriano Ahmed al-Sharaa, che si trova ancora nella lista dei terroristi approvata dagli Stati Uniti. L’incontro è previsto durante la visita di Trump in Arabia Saudita questa settimana.

Nell’ambito degli sforzi per revocare le sanzioni statunitensi sul regime di Assad, il nuovo Presidente siriano è pronto a offrire una serie di concessioni, tra cui l’accesso delle aziende statunitensi allo sviluppo delle risorse naturali, in modo simile all'”accordo minerario” ucraino.

Secondo le fonti, Ahmed al-Sharaa potrebbe anche proporre la creazione di una zona demilitarizzata o consentire la presenza delle forze di sicurezza israeliane nella Siria sudoccidentale, dove l’esercito israeliano ha precedentemente creato una zona cuscinetto nei pressi delle alture del Golan.

Tuttavia, all’interno della cerchia di Trump non c’è consenso sull’opportunità di un simile incontro. Pare che diversi dei suoi consiglieri, tra cui la direttrice dell’intelligence nazionale Tulsi Gabbard, siano cauti, se non addirittura diffidenti, nei confronti dell’iniziativa e potrebbero tentare di far fallire l’incontro. Nel frattempo, altri, tra cui il rappresentante speciale del Presidente per il Medio Oriente, Steve Witkoff, sostengono l’idea, sapendo con quanta facilità Trump ignori il protocollo e la tradizione per concludere un buon affare.

