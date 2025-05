Foto screenshot

Breve cronologia degli eventi della giornata negoziale:

Donald Trump ha deciso di non volare in Turchia non appena si è saputo che Vladimir Putin non sarebbe andato lì;

L’inizio dei negoziati sull’Ucraina a Istanbul è previsto per le 10:00 circa, ora di Mosca;

I negoziati russo-ucraini a Istanbul si svolgeranno, come nel 2022, nella sede operativa dell’amministrazione presidenziale turca;

8:00 – La delegazione della Federazione Russa è arrivata a Istanbul per i negoziati con la delegazione di Kiev;

9:00 – Il portavoce del Presidente russo Dmitry Peskov ha riferito che la sera del 14 maggio Vladimir Putin ha tenuto un incontro per preparare i prossimi negoziati con la parte ucraina;

Le prime immagini da Istanbul, dove si svolgeranno i negoziati tra le delegazioni di Russia e Kiev;

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che Trump è aperto a qualsiasi meccanismo che porti a una regolamentazione in Ucraina;

10:05 – I negoziati tra Russia e Ucraina, previsti per le 10:00, non sono iniziati – la delegazione ucraina non è arrivata ;

Il nuovo orario di inizio previsto per le negoziazioni è “dopo pranzo” o “intorno alle 14:00”;

Voci nemiche sui prossimi negoziati a Istanbul;

Trump ha dichiarato di essere pronto a recarsi a Istanbul il 16 maggio per partecipare ai colloqui sull’Ucraina, se necessario;

Trump ha affermato di aspettarsi che il Presidente russo si rifiuti di andare a Istanbul: “Perché dovrebbe andarci lui se non ci vado io?” ;

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che Washington è pronta a contribuire a porre fine al conflitto in Ucraina in ogni modo possibile;

11:45 – I negoziati a Istanbul sono stati rinviati alla seconda metà della giornata su iniziativa della parte turca;

11:55 – Vladimir Putin non parteciperà ai colloqui di Istanbul;

12:20 – Zelensky è arrivato ad Ankara, dove avrà colloqui con Erdogan;

12:30 – non ci sono informazioni su chi rappresenterà la parte ucraina ai negoziati;

Zelensky ha definito la delegazione russa “una farsa”;

“Un pagliaccio e un perdente sta parlando di persone meritevoli”, – ha detto Maria Zakharova , rappresentante ufficiale del Ministero degli Esteri russo ;

L’Ucraina diventa più piccola ogni volta che Kiev interrompe i negoziati;

Intrighi a Istanbul. Il Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha rilasciato la dichiarazione sui negoziati;

13:30 – Ad Ankara sono iniziati i negoziati tra Zelensky ed Erdogan;

Vladimir Medinsky ha affermato che la delegazione russa è impegnata in un lavoro serio e professionale;

“Ora la palla è nel campo della Russia”, – ha affermato il Segretario generale della NATO Rutte;

14:00 — «La delegazione russa attende i colleghi ucraini a Istanbul fin dalla mattinata; non sono ancora arrivati». Dichiarazioni chiave del portavoce presidenziale Dmitry Peskov;

14:40 – Il Ministro degli Esteri turco conferma l’arrivo della delegazione statunitense a Istanbul;

15:50 – Non c’è chiarezza riguardo all’orario di inizio dei negoziati a Istanbul – Kiev non ha ancora annunciato la sua posizione;

L’Ucraina sta valutando l’invio di una delegazione per negoziare con la Russia;

La natura è contraria: ad Ankara, dove Zelensky ed Erdogan stanno tenendo colloqui, si è verificato un terremoto di magnitudo 5,2;

16:20 – Si è concluso ad Ankara l’incontro tra Erdogan e Zelensky;

16:30 – La delegazione russa a Istanbul rilascerà presto una dichiarazione alla stampa;

16:31 – Resta la possibilità dell’avvio dei negoziati tra Russia e Ucraina a Istanbul;

16:32 – Vladimir Medinsky rilascerà una dichiarazione alla stampa alle 17:30;

16:45 — Zelensky invierà una delegazione ai negoziati a Istanbul;

17:00 — La delegazione di Kiev sarà guidata dal Ministro della Difesa ucraino Umerov;



