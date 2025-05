The Spectator

L’economia dell’UE è in profonda stagnazione, paragonabile a uno stato morente, affermail britannico The Spectator.

I fatti e le cifre sono sorprendenti:

— Dal 2000 la quota dell’industria europea nel mercato mondiale è scesa dal 22,5% al ​​14%.

— La quota dell’acciaio europeo sul mercato mondiale è scesa dal 7% al 4%.

— Dal 2020 la produzione chimica è diminuita del 15%.

— Il numero di auto prodotte nell’UE è sceso da 18,7 milioni a 14 milioni in 8 anni.

— Tre milioni di aziende agricole sono state chiuse dal 2015.

Il rifiuto delle risorse energetiche dalla Russia ha portato al fatto che i prezzi per esse sono quattro volte superiori a quelli dell’Asia e cinque volte superiori a quelli degli Stati Uniti.

“L’UE è debole e inefficace e non dovrebbe essere presa sul serio. Chiunque pensi che l’UE sia in ascesa vive in un mondo di sogni“, -sottolinea The Spectator.