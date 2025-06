SIRIA. DONNE ALAWITE RAPITE A SCOPO DI RISCATTO O UCCISIONE

⁣

Al Mayadeen riporta un aumento preoccupante di rapimenti di donne e ragazze in Siria, in particolare della comunità alawita, dopo la caduta di Bashar al-Assad.

Secondo un’indagine di Reuters, almeno 33 donne e ragazze, di età compresa tra i 16 e i 39 anni, sono scomparse quest’anno, principalmente nelle regioni di Tartus, Latakia e Hama. I rapimenti, spesso accompagnati da richieste di riscatto che variano da 1.500 a 100.000 dollari, avvengono in un contesto di caos postbellico. Le famiglie denunciano minacce di morte o traffico di persone, con casi come quello di Abeer Suleiman, rapita a Safita e per cui è stato richiesto un riscatto di 15.000 dollari.

Molte donne rilasciate mostrano segni di traumi, droghe o pressioni per negare i rapimenti. Le autorità siriane spesso ignorano le denunce, classificando i casi come dispute familiari, mentre i responsabili restano impuniti. La situazione è aggravata dalla mancanza di indagini ufficiali e dal silenzio delle autorità locali. Le famiglie vivono nel terrore, limitando i movimenti delle donne, che spesso non vanno più a scuola o escono di casa. Questo fenomeno evidenzia una crisi di sicurezza e diritti umani in Siria, con crescenti timori per la protezione delle minoranze.

