Gli USA vogliono distruggere Cuba

Trump inasprisce le sanzioni contro l’Avana. Il governo cubano la definisce “aggressione” alla sovranità.

Di David Siegmund-Schultze – Junge Welt

Interruzioni di corrente continue, lunghe code per il cibo, mancanza di medicine: le sofferenze dei cubani dovute al blocco economico statunitense, entrato in vigore nel 1962, sono costantemente peggiorate negli ultimi anni. Lunedì, il governo di Washington ha nuovamente intensificato le sanzioni contro Cuba. Il memorandum firmato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, tra le altre cose, ordina un’applicazione ancora più severa delle restrizioni di viaggio e inasprisce i limiti alle rimesse. “Non c’è dubbio che sotto la guida del presidente Trump, chiederemo conto all’illegittimo regime cubano”, ha dichiarato il Segretario di Stato Marco Rubio. Anche altri intransigenti si sono detti soddisfatti: “Dobbiamo interrompere l’approvvigionamento di ossigeno del regime”, ha dichiarato Carlos Giménez, rappresentante repubblicano alla Camera dei Rappresentanti.

La mossa “rafforza l’aggressione e il blocco economico che punisce l’intero popolo cubano e rappresenta il principale ostacolo al nostro sviluppo”, ha dichiarato il Ministro degli Esteri cubano Bruno Rodríguez. In una dichiarazione rilasciata martedì (ora locale), il suo ministero ha dichiarato che il memorandum costituisce una grave violazione della sovranità di Cuba. Quasi tutte le nazioni concordano sull’illegalità dell’embargo: per 30 anni, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha votato contro quasi all’unanimità ogni anno, con l’eccezione di Stati Uniti e Israele. Poiché le sanzioni statunitensi colpiscono anche i paesi terzi che cercano di commerciare con Cuba, violano il diritto internazionale.

Il memorandum rappresenta una revisione più restrittiva delle sanzioni imposte da Trump all’inizio del suo primo mandato nel 2017. Prosegue inoltre una politica volta a colpire le principali fonti di reddito di Cuba: le esportazioni di beni, le rimesse dei cubani all’estero e il turismo. Temendo le elevate sanzioni statunitensi e l’ambiguità delle normative, molte aziende straniere sono riluttanti a commerciare con Cuba o a investire nel Paese, sebbene ciò sia legale. Data la minaccia di essere sospese dal sistema finanziario statunitense, la maggior parte delle banche internazionali non è disposta a correre rischi. A causa delle sanzioni imposte nel 2017, molte banche hanno sospeso le loro attività con il Paese, “comprese le rimesse legittime per l’acquisto di cibo, medicine e beni per la popolazione”, secondo la relatrice speciale delle Nazioni Unite Alena Douhan in un comunicato stampa del luglio 2024.

Le conseguenze di tutto ciò sono il crollo del settore turistico e alimentare, l’emigrazione, la carenza di valuta estera e l’inflazione. Proprio all’inizio del suo secondo mandato, Trump ha chiarito la sua intenzione di alimentare ulteriormente questo sviluppo. A gennaio, ha reinserito Cuba nella lista degli “Stati che sostengono il terrorismo”, rendendo ancora una volta più difficili le transazioni finanziarie internazionali. Lo stesso vale per la reintroduzione della “Lista cubana soggetta a restrizioni” all’inizio di febbraio, che ha significativamente limitato le rimesse dei cubani residenti all’estero e gli investimenti esteri. Tuttavia, il tentativo di “distruggere il socialismo e convertire l’economia cubana al capitalismo” è vano, secondo una dichiarazione del Ministero degli Esteri all’Avana rilasciata martedì.

https://www.sinistraineuropa.it/mondo/gli-usa-vogliono-distruggere-cuba