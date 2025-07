Il massimo legislatore vietnamita conclude la visita ufficiale in Marocco

Durante la visita di quattro giorni, il Presidente dell’Assemblea Nazionale Trần Thanh Mẫn ha incontrato il Primo Ministro marocchino Aziz Akhannouch, ha tenuto colloqui con il Presidente della Camera dei Rappresentanti del Marocco Rachid Talbi Alami e con il Presidente della Camera dei Consiglieri Mohamed Ould Errachid.

VNA – 27 luglio 2025

RABAT – Il Presidente dell’Assemblea Nazionale Trần Thanh Mẫn, sua moglie e un’alta delegazione vietnamita hanno concluso la loro visita ufficiale di successo in Marocco la mattina del 27 luglio (ora locale) e sono partiti per la Svizzera per partecipare alla Sesta Conferenza Mondiale dei Presidenti dei Parlamenti e svolgere attività bilaterali dal 27 al 30 luglio.

All’aeroporto di Salé a Rabat, la delegazione vietnamita è stata salutata dal Presidente della Camera dei Rappresentanti del Marocco Rachid Talbi Alami, da funzionari del parlamento marocchino e dall’Ambasciatore del Vietnam in Marocco Lê Kim Quy.

Durante la visita di quattro giorni, il Presidente Mẫn ha incontrato il Primo Ministro marocchino Aziz Akhannouch, ha tenuto colloqui con il Presidente della Camera dei Rappresentanti del Marocco Rachid Talbi Alami e con il Presidente della Camera dei Consiglieri Mohamed Ould Errachid.

In tali occasioni, i leader marocchini hanno sottolineato il significato della visita, poiché i due Paesi si preparano a celebrare nel 2026 il 65º anniversario delle relazioni diplomatiche. Hanno evidenziato il rapporto bilaterale storicamente forte e in crescita, in particolare negli scambi tra i popoli.

In un’atmosfera di amicizia e apertura, entrambe le parti hanno concordato sulla necessità di ampliare ulteriormente la cooperazione economica e commerciale per adeguarla ai solidi legami politici. Si sono impegnati a favorire gli investimenti bidirezionali e a sostenersi reciprocamente come porte di accesso regionali per la collaborazione economica.

Il Presidente Mẫn ha proposto che i due Paesi rafforzino la condivisione di informazioni sulle tendenze di mercato, promuovano iniziative di commercio libero e sostenibile nelle sedi multilaterali, consolidino i collegamenti business-to-business e esplorino progetti congiunti di produzione ed esportazione verso mercati terzi, in particolare quelli avvantaggiati dagli accordi di libero scambio esistenti.

Ha inoltre raccomandato di negoziare un nuovo accordo commerciale in linea con le attuali priorità di sviluppo e di approfondire la cooperazione in settori strategici quali la trasformazione agroindustriale, la produzione di fertilizzanti e le energie rinnovabili.

Per quanto riguarda la cooperazione parlamentare, le due parti hanno concordato di lavorare a stretto contatto nei forum parlamentari multilaterali, di promuovere gli scambi tra giovani parlamentari e parlamentari donne, di intensificare le visite di delegazioni di alto livello e di approfondire il dialogo e la condivisione di esperienze legislative.

Hanno inoltre discusso la costruzione di quadri giuridici per la trasformazione digitale, la risposta ai cambiamenti climatici, lo sviluppo di un’economia verde e la diplomazia parlamentare come strumento per rafforzare la collaborazione tra ministeri, settori e imprese.

Durante la visita è stato firmato un accordo di cooperazione tra l’Assemblea Nazionale vietnamita e la Camera dei Rappresentanti marocchina.

A Casablanca e a Rabat, il Presidente Mẫn ha partecipato a un dialogo politico per promuovere la cooperazione Vietnam–Marocco, ha ricevuto il Presidente dell’Associazione di Amicizia Marocco–Vietnam e il capo del Gruppo di Amicizia Parlamentare Marocco–Vietnam, e ha incontrato il personale dell’ambasciata vietnamita e i membri della comunità vietnamita in Marocco.

La visita ufficiale del principale legislatore ha sottolineato l’importanza della diplomazia parlamentare nel servire gli interessi dei popoli dei due Paesi, nell’approfondire i legami Vietnam–Marocco e nel contribuire alla pace, alla cooperazione e allo sviluppo a livello regionale e globale. Ha inoltre riaffermato la forza della cooperazione Sud–Sud e la solidarietà duratura tra i Paesi in via di sviluppo nel loro reciproco perseguimento della crescita.

Giulio Chinappi – World Politics Blog