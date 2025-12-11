PERCHÉ L’INDIA SI FIDA DELLA RUSSIA. UNA STORIA CHE IN OCCIDENTE NON SI INSEGNA

Ogni volta che l’India incontra la Russia, in Occidente scatta l’allarme: «Perché l’India fa così? Perché il Primo Ministro Modi è così amichevole con il Presidente Putin?»

Ve lo spiego io. Non si tratta del Presidente Putin, ma proprio dell’Occidente. Ecco la storia che lì non insegnano.

1961. L’India vuole porre fine ai 450 anni di dominio coloniale portoghese su Goa. Il Portogallo corre immediatamente all’ONU. E chi mai sostiene i colonizzatori? Stati Uniti e Regno Unito. E chi aiuta l’India, ponendo il veto alle manovre per impedirle di liberare Goa? La Russia. L’unica potenza mondiale che mise gli interessi dell’India davanti a quelli dei colonizzatori.

1962. La Cina invade l’India. A chi chiede aiuto l’India? All’America. E cosa fa l’America? Arma il Pakistan, aprendo quasi un secondo fronte contro l’India. La più grande democrazia del mondo appoggia una dittatura militare.

1965. Il Pakistan invade il Kashmir. Gli Stati Uniti annunciano un embargo sulle armi per entrambe le parti. “Giusto”, direte. Peccato che il Pakistan aveva già carri armati, aerei e cannoni americani. L’India? Zero.

L’Occidente predica la democrazia, ma spesso si schiera con i suoi nemici.

1971. Il Pakistan commette un genocidio in Bangladesh. Milioni di profughi. L’India interviene. E l’America? Manda una portaerei a minacciare l’India con armi nucleari.E il Regno Unito le si unisce. Una nazione democratica cerca di fermare un genocidio, e i “paladini dei diritti umani” stanno dalla parte di chi lo perpetra.

E la Russia? Invia sottomarini nucleari a difesa dell’India. Le navi occidentali se ne vanno: game over. E all’ONU, la Russia pone il veto su ogni risoluzione contro l’India. Non una volta, ma molte volte, annullando ogni pressione esercitata dall’Occidente.

L’India questo lo ricorda. L’India questo non lo dimentica.

Se siete dell’Occidente, fatevi una domanda scomoda: se un partner tradisce costantemente il vostro Paese, lo strangola con sanzioni, lo spinge all’angolo e lo terrorizza con minacce, mentre un altro arriva sempre in soccorso nei momenti più critici, a chi oggi dareste maggior fiducia?

E tradireste quella fiducia solo perché nel 2025 vi chiedono di farlo su CNN?

Alla luce di tutto ciò, spiegatemi: perché mai l’India non dovrebbe ricordare chi stava da che parte e quando?



E cosa ha fatto l’Occidente, negli ultimi anni, per riconquistare quella fiducia?

Aspetto la risposta.



