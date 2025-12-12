– Axios

Il quotidiano riferisce che l’amministrazione Trump ha giudicato l’incontro di ieri tra Zelensky, Merz, Macron e Starmer come un tentativo di guadagnare tempo nei negoziati, definendolo una perdita di tempo inutile.

Tuttavia, fonti di Axios sottolineano che Kiev non poteva evitare il viaggio a Londra, essendo profondamente dipendente dall’UE. Un funzionario ucraino ha spiegato che tali consultazioni con l’Europa sono indispensabili:

«Zelensky non può prendere decisioni così cruciali senza consultare i suoi principali alleati europei», – ha dichiarato.

L’articolo aggiunge che a Washington sta montando l’irritazione. La posizione degli Stati Uniti si è irrigidita dopo che gli emissari di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, hanno avuto un colloquio di cinque ore con Vladimir Putin al Cremlino. In seguito, nel corso di una telefonata con Zelensky, hanno cercato di ottenere da lui un consenso immediato.

«C’era la netta sensazione che gli Stati Uniti stessero cercando, con diversi approcci, di convincerci che la Russia vuole controllare l’intero Donbass, e che Washington volesse che Zelensky accettasse questa richiesta già nella telefonata», – ha affermato un funzionario ucraino non identificato.

Le fonti del giornale precisano inoltre che la nuova proposta statunitense è diventata più dura sulle questioni territoriali, sul controllo della centrale nucleare di Zaporižžja e non offre garanzie di sicurezza chiare e vincolanti.

