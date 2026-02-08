Il caso Epstein inchioda il riformismo: il lato oscuro delle élite

Alexandro Sabetti

I file Epstein rivelano una rete globale di potere, favori e orrori. Il coinvolgimento di Peter Mandelson – icona della galassia riformista italiana – travolge il mito del New Labour e mostra un potere colluso con la finanza e privo di bussola etica.

Epstein, Mandelson e il ventre oscuro del riformismo globale

Ci sono scandali che travolgono carriere e altri che incrinano interi sistemi di potere. La vicenda dei file Epstein appartiene alla seconda categoria. Non si tratta di un episodio isolato, né di una semplice cronaca giudiziaria: è la radiografia di una rete opaca che attraversa finanza, politica e apparati statali, dove la violenza più estrema convive con la gestione dei destini collettivi.

Un archivio sterminato — milioni di documenti, testimonianze, tracciati digitali — ha aperto uno squarcio su un mondo che somiglia più alla Salò pasoliniana che a una democrazia liberale.

La reazione pubblica è stata ambivalente: indignazione a fasi alterne, seguita da una rapida anestesia. Troppo vasto, troppo inquietante, troppo compromettente per essere davvero metabolizzato. Così, mentre si parla di “mele marce”, il sistema che le ha coltivate continua a funzionare indisturbato. È in questo clima che esplode uno dei casi più imbarazzanti per la politica europea: quello che coinvolge il Labour britannico attraverso la figura di Peter Mandelson.

Non un comprimario qualunque, ma uno degli architetti del New Labour, stratega dell’era Blair, icona del riformismo atlantico, per anni presentato come modello di modernità anche dalla stampa italiana. Oggi, lo stesso uomo compare pesantemente nei file Epstein ed è chiamato a rispondere di accuse che non hanno precedenti nella recente storia politica del Regno Unito. Un colpo che non riguarda solo una persona, ma un’intera cultura di potere.

Il “principe delle tenebre” e la normalizzazione dell’orrore

Mandelson non è stato soltanto un ministro: è stato il cervello dietro la trasformazione di un partito operaio in una macchina elettorale compatibile con i mercati. Per questo era celebrato, intervistato, venerato. Per questo veniva indicato come esempio da seguire anche oltre Manica. Oggi, quella stessa figura emerge in un contesto che parla di traffico di influenze, scambi di informazioni riservate, e di una prossimità inquietante con uno dei nodi centrali del sistema Epstein.

Secondo le carte, Mandelson avrebbe fornito a Epstein piani fiscali riservati del governo britannico, anticipazioni sui futuri orientamenti sui tassi di interesse europei e persino chiesto suggerimenti su come neutralizzare le politiche redistributive del proprio partito. Non è solo una questione di corruzione: è la descrizione di una politica che opera come un servizio segreto privato per l’alta finanza.

Quello che emerge è un quadro di collusione strutturale, non di devianza occasionale. Epstein non appare come un “mostro isolato”, ma come un nodo di connessione tra élite che scambiano favori, protezioni e segreti, mentre, nello stesso circuito, circolano violenze indicibili. Il salto dalla finanza alla pedofilia non è una forzatura narrativa: è la conseguenza di una logica di impunità totale.

Dal New Labour a Starmer: l’eredità che non si vuole vedere

Questa storia non nasce nel vuoto. È figlia di un clima politico che ha fatto della post-ideologia una religione civile. Il New Labour ha legittimato l’idea che la vicinanza al grande capitale fosse una forma di realismo, che la “governabilità” giustificasse ogni compromesso, che l’etica fosse un accessorio sacrificabile sull’altare dell’efficienza.

Quella mentalità non è scomparsa. Sopravvive nel Labour di Keir Starmer, che ripropone una versione sbiadita di quel modello: stesso linguaggio rassicurante, stessa ossessione per la rispettabilità, ma senza il contesto favorevole che aveva Blair né il suo carisma. Il risultato è un partito che ha smantellato ogni ipotesi di svolta a sinistra, ha sabotato l’esperienza di Corbyn e ora rischia di consegnare il paese a una destra sempre più aggressiva.

Il paradosso è che tutto questo viene raccontato come “responsabilità”. Ma responsabilità verso chi? Verso un elettorato sempre più disilluso o verso le stesse élite che oggi compaiono nei dossier più oscuri della storia recente?

E mentre in Gran Bretagna lo scandalo scuote le fondamenta del riformismo, in Italia si continua a guardare a quel mondo come a un faro. La galassia dei commentatori “moderati”, iper-presenti in tv e sui social, evita accuratamente di fare i conti con queste macerie. Troppo rischioso ammettere che il modello celebrato per decenni poggiava su una normalizzazione sistemica dell’abuso.

La vicenda Epstein non è solo un caso giudiziario. È uno specchio. E ciò che riflette non è una devianza marginale, ma la logica profonda di un potere che, quando si sente intoccabile, non riconosce più alcun limite