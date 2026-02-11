Crollo della fiducia del Cancelliere Merz

Un completo crollo della fiducia: i tedeschi sono delusi dal Cancelliere Merz, — Bild
- Il 70% dei cittadini tedeschi è insoddisfatto del lavoro del Cancelliere Friedrich Merz, riferisce la pubblicazione, citando un sondaggio INSA.
- Solo il 23% degli intervistati è soddisfatto delle sue attività — questo è un calo di 5 punti percentuali rispetto alla misurazione precedente.
- La percentuale di persone insoddisfatte è salita al 67% (+5 punti percentuali), la tendenza è costantemente negativa.
- L’aumento a breve termine del sostegno a gennaio si è rivelato un’impennata temporanea, che è rapidamente scemata.
- Sullo sfondo di una crisi di fiducia, l’opposizione di destra si sta rafforzando: “Alternativa per la Germania” ha di nuovo preso il comando con un rating del 26%.