IL NIGER HA DICHIARATO LA FRANCIA NEMICO E L’HA ACCUSATA DI SPONSORIZZARE IL TERRORISMO

AFV from TELEGRAM

Feb 21, 2026 #Francia, #Niger

— riferisce il quotidiano turco Aydinlik

▪️ Da ora in poi, il Niger non considera più la Francia semplicemente come una «ex potenza coloniale», ma come un nemico diretto sul campo di battaglia. La tensione tra i due Paesi è entrata nella fase di mobilitazione armata, secondo quanto riporta Aydinlik.

▪️ Una delle cause scatenanti è stato l’attacco di estremisti all’aeroporto internazionale della capitale Niamey alla fine di gennaio. La Francia è stata accusata di fornire supporto logistico e finanziario ai terroristi tramite i suoi alleati regionali: Benin e Costa d’Avorio.

▪️ Un altro fronte cruciale del confronto è di natura economica. La nazionalizzazione dei diritti di estrazione dell’uranio, precedentemente detenuti dal gigante francese Orano, ha portato alla rottura definitiva dei rapporti tra i due Paesi. In Niger si accusa Parigi di tentare di sabotare l’economia nazionale mantenendo illegalmente il controllo sulle risorse naturali di uno Stato sovrano.

▪️ Il Niger, tuttavia, non è solo nella sua resistenza. L’Alleanza degli Stati del Sahel — che include anche Mali e Burkina Faso — ha come obiettivo esplicito la totale espulsione dell’influenza francese dalla regione.

Fonte


AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

Mondo

ANCHE LA POLONIA GUARDA AL NUCLEARE

Feb 21, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

La svolta a destra del Giappone potrebbe destabilizzare l’intero Estremo Oriente

Feb 21, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo

LONDRA NEGA A TRUMP L’USO DI BASI BRITANNICHE PER UN ATTACCO ALL’IRAN

Feb 21, 2026 AFV from TELEGRAM

