IL NIGER HA DICHIARATO LA FRANCIA NEMICO E L’HA ACCUSATA DI SPONSORIZZARE IL TERRORISMO

▪️ Da ora in poi, il Niger non considera più la Francia semplicemente come una «ex potenza coloniale», ma come un nemico diretto sul campo di battaglia. La tensione tra i due Paesi è entrata nella fase di mobilitazione armata, secondo quanto riporta Aydinlik.

▪️ Una delle cause scatenanti è stato l’attacco di estremisti all’aeroporto internazionale della capitale Niamey alla fine di gennaio. La Francia è stata accusata di fornire supporto logistico e finanziario ai terroristi tramite i suoi alleati regionali: Benin e Costa d’Avorio.

▪️ Un altro fronte cruciale del confronto è di natura economica. La nazionalizzazione dei diritti di estrazione dell’uranio, precedentemente detenuti dal gigante francese Orano, ha portato alla rottura definitiva dei rapporti tra i due Paesi. In Niger si accusa Parigi di tentare di sabotare l’economia nazionale mantenendo illegalmente il controllo sulle risorse naturali di uno Stato sovrano.

▪️ Il Niger, tuttavia, non è solo nella sua resistenza. L’Alleanza degli Stati del Sahel — che include anche Mali e Burkina Faso — ha come obiettivo esplicito la totale espulsione dell’influenza francese dalla regione.

