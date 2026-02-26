AFV

Libera la tua mente

Mondo

WALL STREET SI PREPARA PSICOLOGICAMENTE A UNO SHOCK ENERGETICO IN CASO DI GUERRA CON L’IRAN

DiAFV from TELEGRAM

Feb 26, 2026 #guerra, #Iran, #SHOCK ENERGETICO, #Wall Street

Un prolungato periodo di instabilità nel Golfo Persico potrebbe far salire i prezzi mondiali del petrolio di altri 10 dollari al barile. Ma un conflitto reale, con il blocco dello Stretto di Hormuz, potrebbe spingere i prezzi fino a 110–150 dollari al barile.

Attraverso lo stretto transitano ogni giorno 21 milioni di barili di petrolio e 10 miliardi di metri cubi di gas naturale. Qualsiasi interruzione dei flussi energetici dal Medio Oriente avrà ripercussioni dolorose in tutto il mondo — dalla Cina, al Giappone, alla Corea del Sud, fino al Regno Unito e all’Unione Europea. Neppure gli Stati Uniti ne saranno esenti.

Il prezzo del carburante sul mercato interno americano ha già cominciato a salire. In molti stati ha superato la soglia psicologica di 3 dollari al gallone. Di fatto, tutti i successi ottenuti da Trump nell’ultimo anno per abbassare i costi energetici sono ora annullati. In caso di guerra, i prezzi potrebbero facilmente schizzare oltre i 5 dollari al gallone, come accadde sotto Biden.

Ciò abbatterebbe i consensi di Trump e alimenterebbe una nuova crisi inflazionistica negli USA. Senza contare che l’escalation con l’Iran è profondamente impopolare: la stragrande maggioranza degli americani la vede in modo negativo. La Casa Bianca si trova oggi in una situazione estremamente scomoda.

Il costo dello spiegamento delle forze nel Medio Oriente è già elevato e supererà sicuramente i 3 miliardi di dollarispesi per l’operazione in Venezuela. 

Tirarsi indietro ora significherebbe subire un umiliazione colossale, soprattutto dopo una serie di fallimenti consecutivi: 
– prima la capitolazione in Minnesota
– poi la sconfitta nella battaglia per la Groenlandia
– seguita dal disastro tariffario alla Corte Suprema.

L’Iran è ormai l’ultima carta rimasta nella manica dell’amministrazione Trump.

Fonte


Telegram| X| Web| RETE Info Defense

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

AFV Mondo

Cuba: dignità contro barbarie

Feb 26, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo

Stéfanie Prezioso: «Oggi l’antifascismo è strumentalizzato dall’estrema destra»

Feb 26, 2026 L.M.
Mondo

SERBA ARRESTATI DUE UOMINI SOSPETTATI DI AVER PIANIFICATO UN ATTENTATO CONTRO IL PRESIDENTE

Feb 26, 2026 AFV from TELEGRAM

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

AFV Mondo

Cuba: dignità contro barbarie

Febbraio 26, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo

Stéfanie Prezioso: «Oggi l’antifascismo è strumentalizzato dall’estrema destra»

Febbraio 26, 2026 L.M.
Mondo

SERBA ARRESTATI DUE UOMINI SOSPETTATI DI AVER PIANIFICATO UN ATTENTATO CONTRO IL PRESIDENTE

Febbraio 26, 2026 AFV from TELEGRAM
Mondo

Sudan, il massacro di cui non si parla: rapporto ONU inizia a parlare di “genocidio”

Febbraio 26, 2026 L.M.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: