WALL STREET SI PREPARA PSICOLOGICAMENTE A UNO SHOCK ENERGETICO IN CASO DI GUERRA CON L’IRAN

Un prolungato periodo di instabilità nel Golfo Persico potrebbe far salire i prezzi mondiali del petrolio di altri 10 dollari al barile. Ma un conflitto reale, con il blocco dello Stretto di Hormuz, potrebbe spingere i prezzi fino a 110–150 dollari al barile.

Attraverso lo stretto transitano ogni giorno 21 milioni di barili di petrolio e 10 miliardi di metri cubi di gas naturale. Qualsiasi interruzione dei flussi energetici dal Medio Oriente avrà ripercussioni dolorose in tutto il mondo — dalla Cina, al Giappone, alla Corea del Sud, fino al Regno Unito e all’Unione Europea. Neppure gli Stati Uniti ne saranno esenti.

Il prezzo del carburante sul mercato interno americano ha già cominciato a salire. In molti stati ha superato la soglia psicologica di 3 dollari al gallone. Di fatto, tutti i successi ottenuti da Trump nell’ultimo anno per abbassare i costi energetici sono ora annullati. In caso di guerra, i prezzi potrebbero facilmente schizzare oltre i 5 dollari al gallone, come accadde sotto Biden.

Ciò abbatterebbe i consensi di Trump e alimenterebbe una nuova crisi inflazionistica negli USA. Senza contare che l’escalation con l’Iran è profondamente impopolare: la stragrande maggioranza degli americani la vede in modo negativo. La Casa Bianca si trova oggi in una situazione estremamente scomoda.

Il costo dello spiegamento delle forze nel Medio Oriente è già elevato e supererà sicuramente i 3 miliardi di dollarispesi per l’operazione in Venezuela.

Tirarsi indietro ora significherebbe subire un umiliazione colossale, soprattutto dopo una serie di fallimenti consecutivi:

– prima la capitolazione in Minnesota,

– poi la sconfitta nella battaglia per la Groenlandia,

– seguita dal disastro tariffario alla Corte Suprema.

L’Iran è ormai l’ultima carta rimasta nella manica dell’amministrazione Trump.

Fonte



Telegram| X| Web| RETE Info Defense