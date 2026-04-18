AFV

Libera la tua mente

AFV Mondo

Trump perde presa? Messico e Canada alzano la testa

DiL.M.

Apr 18, 2026 #Canada, #Messico, #USA

Negli ultimi mesi qualcosa sembra cambiato nei rapporti tra Stati Uniti, Messico e Canada. La linea dura di Donald Trump, soprattutto su commercio e immigrazione, appare meno incisiva, e i vicini nordamericani iniziano a muoversi con maggiore autonomia.In Messico, la presidente Claudia Sheinbaum ha progressivamente abbandonato i toni prudenti. Dopo aver difeso il diritto del Paese a commerciare energia anche con Cuba, ha criticato apertamente le condizioni dei centri di detenzione per migranti negli USA, definendole inaccettabili e chiedendo verifiche sui decessi registrati.Ancora più deciso il Canada guidato da Mark Carney. Rafforzato politicamente, ha introdotto misure economiche interne e attaccato Washington sulla gestione del mercato energetico. Ha promosso campagne per favorire i prodotti nazionali, ridurre la dipendenza militare dagli Stati Uniti e sviluppare una maggiore autonomia tecnologica, a partire da un cloud sovrano.Sullo sfondo resta una leva importante: energia e petrolio. Messico e Canada sono tra i principali fornitori degli Stati Uniti. Se decidessero di giocare questa carta, gli equilibri potrebbero cambiare rapidamente.Il punto è semplice: mentre l’influenza americana appare meno solida, i partner storici iniziano a ridefinire il proprio spazio.

Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

Articoli correlati

Mondo

La guerra in Medio Oriente spinge l’export russo di energia

Apr 18, 2026 L.M.
AFV Mondo

Xi Jinping: Cina e Vietnam dovrebbero opporsi congiuntamente all’unilateralismo e al protezionismo

Apr 18, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo

“Trump non è la causa del declino occidentale: ne è l’effetto”

Apr 18, 2026 L.M.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

La guerra in Medio Oriente spinge l’export russo di energia

Aprile 18, 2026 L.M.
AFV Mondo

Xi Jinping: Cina e Vietnam dovrebbero opporsi congiuntamente all’unilateralismo e al protezionismo

Aprile 18, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo

“Trump non è la causa del declino occidentale: ne è l’effetto”

Aprile 18, 2026 L.M.
Mondo

La mossa di Xi: il piano in quattro punti per la pace in Medio Oriente sfida il blocco USA

Aprile 18, 2026 Red
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: