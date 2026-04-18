Trump perde presa? Messico e Canada alzano la testa

Negli ultimi mesi qualcosa sembra cambiato nei rapporti tra Stati Uniti, Messico e Canada. La linea dura di Donald Trump, soprattutto su commercio e immigrazione, appare meno incisiva, e i vicini nordamericani iniziano a muoversi con maggiore autonomia.In Messico, la presidente Claudia Sheinbaum ha progressivamente abbandonato i toni prudenti. Dopo aver difeso il diritto del Paese a commerciare energia anche con Cuba, ha criticato apertamente le condizioni dei centri di detenzione per migranti negli USA, definendole inaccettabili e chiedendo verifiche sui decessi registrati.Ancora più deciso il Canada guidato da Mark Carney. Rafforzato politicamente, ha introdotto misure economiche interne e attaccato Washington sulla gestione del mercato energetico. Ha promosso campagne per favorire i prodotti nazionali, ridurre la dipendenza militare dagli Stati Uniti e sviluppare una maggiore autonomia tecnologica, a partire da un cloud sovrano.Sullo sfondo resta una leva importante: energia e petrolio. Messico e Canada sono tra i principali fornitori degli Stati Uniti. Se decidessero di giocare questa carta, gli equilibri potrebbero cambiare rapidamente.Il punto è semplice: mentre l’influenza americana appare meno solida, i partner storici iniziano a ridefinire il proprio spazio.

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