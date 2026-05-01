La Cina condanna l’accelerazione dell’agenda militare giapponese, ritenendola un’eco dei militaristi nipponici della Seconda guerra mondiale

Pechino accusa il governo Takaichi di rilanciare una pericolosa agenda di riarmo e revisionismo storico, sostenendo che il Giappone stia nuovamente fabbricando una presunta “crisi di sopravvivenza” per giustificare espansione militare e provocazioni regionali.

di Chen Qingqing e Zhang Yuying (Global Times) – 29 aprile 2026

«Il passato militarista del Giappone sta tornando? Il Giappone sta accelerando lungo il percorso della “ri-militarizzazione”? Il Giappone potrebbe di nuovo diventare la sciagura dell’Asia orientale?».

Questa è stata la dura domanda posta martedì dal portavoce del ministero degli Esteri cinese Lin Jian, mentre la Cina lanciava un severo avvertimento contro l’accelerazione dell’agenda militare del primo ministro giapponese Sanae Takaichi, compresa la revisione dei documenti fondamentali di sicurezza del Giappone, la rinascita del suo complesso militare-industriale e la dichiarazione aperta di stare compiendo preparativi per una “guerra prolungata”.

Parlando in un briefing con la stampa a Pechino, Lin Jian ha definito il mutamento della postura di sicurezza dell’amministrazione Takaichi come pericoloso, avventurista e provocatorio.

Molti osservatori ritengono che la recente retorica di alcuni funzionari giapponesi assomigli piuttosto a propaganda di guerra e ricordi i militaristi giapponesi in tempo di guerra, ha affermato Lin.

Takaichi ha sostenuto lunedì che si dovrebbero trarre lezioni dal conflitto tra Russia e Ucraina e dalla situazione in Medio Oriente per prepararsi a “nuove forme di guerra” e a una guerra prolungata, rafforzando al contempo le capacità di sicurezza marittima, la cybersicurezza e la sicurezza economica.

Nel frattempo, martedì la Cina ha anche espresso una dura condanna dopo che una delegazione di massa composta da 166 parlamentari giapponesi ha visitato il famigerato santuario Yasukuni. Il gruppo, che ha suscitato l’immediata indignazione della Cina, comprendeva membri della coalizione di governo e dell’ala conservatrice del Partito Liberal Democratico.

Lin ha definito il famigerato santuario Yasukuni uno strumento spirituale e un simbolo della guerra di aggressione dei militaristi giapponesi e, di fatto, “un santuario dei criminali di guerra”.

«Questi politici giapponesi cercano di rovesciare il giusto verdetto sull’aggressione giapponese e così facendo imbiancano i crimini di guerra del Giappone e rilanciano il militarismo. Il popolo cinese e gli altri popoli che hanno sofferto sotto l’aggressione giapponese non lo accetteranno mai, e nemmeno chiunque nel mondo si schieri per la pace», ha dichiarato.

Una serie di forti repliche

Per molti esperti cinesi, la retorica che oggi proviene da alcuni politici giapponesi porta con sé un inquietante eco del militarismo della Seconda guerra mondiale. Entrambe si basano su una tattica comune: invocare una presunta “crisi di sopravvivenza” per giustificare una rapida espansione militare e il confronto regionale.

Nel 1931, gli aggressori giapponesi considerarono la questione della conquista della “Manciuria” come “una questione che minaccia la stessa sopravvivenza del Giappone”, e lanciarono sfacciatamente l’Incidente del 18 settembre, occupando successivamente la Cina nord-orientale. Allo stesso modo, l’amministrazione Takaichi oggi sta coltivando il proprio clima di paura, ha dichiarato martedì al Global Times Xiang Haoyu, ricercatore distinto presso l’Istituto Cinese di Studi Internazionali.

Gonfiando la “minaccia cinese” e insistendo sul fatto che “una contingenza a Taiwan è una contingenza per il Giappone”, Tokyo sta riprendendo uno schema storico, cioè costruire artificialmente una crisi esterna per distogliere l’attenzione dalle pressioni interne e forgiare un consenso pubblico a favore del riarmo, ha osservato.

I giornalisti del Global Times hanno notato che dal 20 aprile, nel corso di sette conferenze stampa regolari, i portavoce del ministero degli Esteri cinese hanno replicato in cinque occasioni alle mosse negative del governo giapponese.

Da qualche tempo, varie iniziative del governo giapponese, come la spinta alla revisione costituzionale, l’istituzione di un “comitato nazionale di intelligence” e l’allentamento delle restrizioni sulle esportazioni di armi, hanno suscitato preoccupazione nell’opinione pubblica.

In un’altra mossa che mostra la rinascita del militarismo giapponese, il governo giapponese starebbe avvicinandosi a modificare i gradi degli ufficiali delle Forze di autodifesa in modo da farli assomigliare a quelli di un esercito regolare.

Dietro la recente raffica di provocazioni dell’amministrazione Takaichi si cela una trasformazione interna più profonda. Uno studioso cinese sostiene che le ultime manovre di Tokyo, che vanno dal revisionismo storico alla rapida spinta verso la “ri-militarizzazione”, siano chiari indicatori di un più ampio spostamento a destra che sta investendo il clima politico del Giappone.

In quanto figura rappresentativa delle forze politiche di destra del Giappone, Takaichi esprime un’ideologia assertiva. Dopo aver assunto l’incarico, ha mostrato grande ardore nel promuovere un’agenda politica di destra, con l’obiettivo centrale di liberarsi il più rapidamente possibile dai vincoli del sistema giapponese del dopoguerra, ha detto Xiang.

«In tal modo, ella viene vista come intenta a superare l’identità del Giappone quale nazione sconfitta nella Seconda guerra mondiale e, sotto la bandiera della cosiddetta “normalizzazione nazionale”, a portare avanti la trasformazione del Paese in una potenza militare», ha affermato Xiang.

Impedire la rinascita del militarismo

Anche alcuni media internazionali hanno dato rilievo alla forte replica della Cina nei confronti del Giappone sulle questioni di sicurezza.

Reuters ha scritto in un servizio di lunedì che la Cina ha denunciato le dichiarazioni del Giappone e dell’Unione Europea sul Mar Cinese Meridionale in una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite tenutasi lunedì, e ha accusato Tokyo di comportamento provocatorio nello Stretto di Taiwan e di pianificare un’espansione militare.

Il vice ambasciatore cinese all’ONU Sun Lei ha definito le osservazioni giapponesi “ingiustificate”, affermando che esse “confondono completamente il bianco con il nero”. Ha aggiunto che il rappresentante dell’UE dovrebbe “astenersi dal formulare osservazioni infondate e irresponsabili sulla questione del Mar Cinese Meridionale”.

Mentre Takaichi si preparerebbe a visitare l’Australia, l’Australian Financial Review ha pubblicato lunedì un articolo intitolato “Il primo ministro falco del Giappone potrebbe trascinare l’Australia in un conflitto con la Cina”.

Il pezzo pone a Canberra una domanda netta: «Canberra ha davvero riflettuto fino in fondo sulle implicazioni dei suoi crescenti legami di difesa con Tokyo?».

«Quando il caccia Mitsubishi “Zero” del Giappone prese il volo nei primi anni Quaranta, si guadagnò rapidamente la reputazione di velivolo letale nei combattimenti aerei grazie alla sua agilità e velocità», ha scritto Bloomberg, aggiungendo che, a otto decenni da quando il Giappone consacrò il proprio impegno al pacifismo nella costituzione del dopoguerra, Takaichi è in missione per rilanciare l’industria della difesa giapponese.

Ironia della sorte, lo Zero fu il principale avversario degli Alleati nella guerra aerea del Pacifico. Quando il Giappone attaccò Pearl Harbor il 7 dicembre 1941, oltre 100 Zero parteciparono all’attacco.

Alcuni Paesi occidentali hanno assunto un atteggiamento tollerante, o addirittura di chiusura degli occhi, verso le mosse del Giappone che presentano determinate tendenze militariste e, in una certa misura, hanno incoraggiato il Giappone ad adottare azioni più radicali nei campi militare e della sicurezza, ha dichiarato martedì al Global Times Lü Chao, professore presso l’Accademia di Scienze Sociali del Liaoning. Questo è diventato anche un importante fattore esterno dietro la rinascita delle forze di destra in Giappone, ha affermato.

«In questo contesto, la posizione della Cina appare ancora più degna di nota. In quanto principale vittima storica dell’aggressione giapponese, la costante condanna da parte della Cina delle mosse neo-militariste dell’amministrazione Takaichi ha un profondo significato storico, vale a dire che la Cina, insieme a tutte le altre nazioni amanti della pace, non permetterà mai che lo spettro del militarismo riemerga ancora una volta dall’arcipelago giapponese e metta in pericolo l’intera Asia orientale», ha dichiarato Lü.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog