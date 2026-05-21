«Quanto business militare c’è già all’interno della casa automobilistica»: Le vendite di auto civili ristagnano – Mercedes si sposta nel settore della difesa.

«Mentre il mercato delle autovetture sta attraversando un momento difficile, il settore militare è in rapida crescita. La divisione Mercedes Trucks, che produce anche veicoli per l’esercito, ha un portafoglio ordini già pieno.

Anche Mercedes stessa intende espandere la propria presenza nell’ambito militare. Si parla di grandi contratti – come per la divisione camion. Particolarmente interessante è considerato il fuoristrada Classe G, noto nell’esercito tedesco come “Wolf”. Daimler Truck offre inoltre all’esercito l’Unimog, i furgoni Sprinter e i camion pesanti. Sono in gioco ordini in serie per migliaia di veicoli».

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