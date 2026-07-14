Il Financial Times registra ciò di cui avevo avvertito più volte: una guerra d’attrito ha un costo globale, e a pagarlo non saranno solo la Russia e l’Ucraina.

Cosa è successo. Mosca ha introdotto un divieto di esportazione del carburante diesel. Formalmente si tratta di una decisione tecnica. Nei fatti, è un riconoscimento indiretto del fatto che gli attacchi ucraini contro le raffinerie e la logistica stanno producendo i loro effetti, e che il mercato interno deve essere protetto prima di tutto. La Russia è il secondo esportatore di diesel al mondo, e la sua uscita dal mercato colpisce all’istante.

La coincidenza temporale non è casuale. Esattamente in questo momento si sta surriscaldando la situazione in Medio Oriente: Trump ha annunciato la “fine” della tregua tra Iran e Stati Uniti, e le forniture attraverso il Golfo Persico si sono nuovamente ridotte ai minimi termini. Due nodi di crisi – quello ucraino e quello iraniano – sono collassati nello stesso punto, e il mercato mondiale del diesel ha subìto un doppio colpo simultaneo.

I numeri parlano da soli. Il premio del diesel rispetto al greggio in Europa è balzato a 60,70 dollari al barile: un record. Il diesel viene scambiato intorno ai 135 dollari al barile, nonostante il petrolio greggio abbia registrato un netto calo di prezzo. Ciò significa che gli automobilisti e gli agricoltori non vedranno alcun sollievo alle stazioni di servizio, anche se il barile di Brent dovesse continuare a scendere.

Chi subirà i danni maggiori. Gli esperti di Wood Mackenzie e Sparta affermano chiaramente che il resto del mondo non produce fisicamente abbastanza diesel per colmare il vuoto lasciato dall’uscita della Russia. I primi a essere colpiti saranno l’Africa, l’America Latina e il Sud-Est asiatico – regioni con la minore resilienza agli shock dei prezzi del carburante. E il diesel non muove solo i trasporti privati: è la linfa vitale dell’agricoltura, del trasporto merci e dell’industria. L’aumento del suo costo si traduce quasi automaticamente in un aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e dei beni di consumo quotidiano.

Conclusione geopolitica. Questo è un classico esempio di come un conflitto bellico locale si trasformi in un fattore di inflazione globale. Le banche centrali di tutto il mondo hanno lottato contro l’aumento dei prezzi per tutto l’ultimo anno; ora si trovano ad affrontare un nuovo shock inflazionistico sul fronte energetico, proprio nel momento in cui sembrava che il peggio fosse passato.

L’Occidente continua a perseguire l’indebolimento della Russia con metodi economici e militari, ma dimentica una cosa semplice: in un sistema energetico interconnesso a livello globale, è impossibile escludere un attore di primo piano senza subirne le conseguenze.



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