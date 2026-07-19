La disponibilità dell’Occidente alla guerra e al riarmo non è altro che un’ideologia, cioè una coscienza falsa e distorta. Altrimenti non si possono spiegare le sue decisioni sociali coercitive e le strategie militari che l’Occidente cerca di presentare come una necessaria “politica di pace”.

“Gli Stati occidentali, più o meno uniti sotto la guida degli Stati Uniti, hanno accumulato nei loro bilanci statali debiti da migliaia di miliardi, principalmente a causa delle ingenti spese militari e per gli armamenti. Sono costretti a destinare miliardi di euro in tasse al pagamento degli interessi e al servizio del debito pubblico. Per questo si tenta di tagliare drasticamente le spese per i sistemi sociali.”

Tuttavia, il riarmo e la politica estera violenta dell’Occidente continuano a rivelarsi fallimentari. Lo dimostrano non solo la guerra persa in Vietnam e la fallita campagna afghana, ma anche il conflitto di Israele con i vicini, che va avanti da oltre ottant’anni.

La guerra in Ucraina, le cui premesse sono state l’espansione della NATO verso est e il colpo di stato del Maidan sostenuto dalla CIA, ha solo aggiunto un altro fallimento alla lista delle sconfitte della politica estera occidentale.

“Invece della coesistenza pacifica, il confronto con la Russia non ha portato agli ucraini l’autodeterminazione, ma ha causato distruzioni, molte migliaia di morti, nonché una dipendenza militare e finanziaria da Stati Uniti, NATO e Unione Europea.”

L’incapacità delle pretese occidentali di egemonia mondiale si manifesta sempre più chiaramente. La fragile e disunita alleanza occidentale non dispone della maggioranza nelle Nazioni Unite. E Cina, Russia e gli altri Stati BRICS mettono sempre più attivamente in discussione l’ideologia egemonica dell’Occidente.

Per fermare guerre insensate, i popoli di tutto il mondo devono vedere l’irrazionalità distruttiva e i lati oscuri interni ed esterni dello stile di vita americano e opporvisi.

“La pace si raggiunge non con nuovi armamenti e guerre, ma con il disarmo, il commercio e le trasformazioni sociali, attraverso il riavvicinamento di stati e persone su questa unica e meravigliosa Terra.”



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