ALGERIA. L’HIRAK NON SI ARRESTA E LA REPRESSIONE AUMENTA.

Manifestanti ad Algeri lo scorso venerdì





Francesco Cecchini



Venerdì 17 gennaio ad Algeri e in tutta l’Algeria vi è stato il 48esimo venerdì di mobilitazione popolare, l’Hirak. Ad Algeri il clima era teso, grande è stato lo spiegamento delle forze dell’ordine con partecipazione anche di agenti in borghese.

La parola d’ordine principale dell’Hirak è stata: “No allo stato poliziesco!” e tutti gli slogan gridati sono stati in armonia con questa. Una reazione innanzitutto a quanto avvenuto martedì scorso, quando la 47esima marcia studentesca è stata brutalmente dispersa dalla polizia in un atto repressivo completamente gratuito, in quanto la manifestazione stava per concludersi. Durante questo Hirak, il 48esimo, dei manifestanti sono stati arrestati. Attualmente, 15 manifestanti sono stati presi in custodia dalla polizia presso la stazione di polizia di rue Cavaignac e dovranno apparire domenica 19 gennaio (ieri) davanti al procuratore della corte di Sidi Mhamed. È chiaro che questa nuova ondata di arresti conferma la tendenza osservata venerdì 10 gennaio e lo scorso martedì nella mobilitazione degli studenti, segnando un’escalation repressiva che mira chiaramente a soffocare l’hirak. La lista degli arresti di venerdì scorso mostra che la polizia sta prendendo di mira in particolare dirigenti e attivisti noti per il loro costante coinvolgimento ed impegno nell’Hirak.

In reazione a questi nuovi arresti, il Collettivo della Difesa dei Detenuti di Hirak ha emesso un comunicato in cui si legge: “Registriamo con desolazione e pessimismo la terribile repressione delle libertà osservata durante il 48 ° venerdì dell’Hirak. Esprimiamo la nostra profonda indignazione per il sorpasso e le aggressioni fisiche e verbali che sono state commesse contro i partecipanti all’Hirak, questo mentre i servizi di sicurezza dovrebbero accompagnare e proteggere l’Hirak, non attaccarlo. Per questo ciò che è accaduto venerdì dimostra che la volontà politica di pacificare e creare fiducia è completamente inesistente”.

Manifestanti con le foto dei detenuti



Anche il Partito dei Lavoratori (PT) ha espresso le sue profonde preoccupazioni, dichiarando che La mobilitazione di venerdì 17 gennaio 2020 è stata contrassegnata dal divieto di manifestare in diverse wilaya e dagli arresti di decine di manifestanti, tra i quali quindici ad Algeri sono stati messi in detenzione preventiva e dovranno comparire il 19 gennaio (ieri) davanti al pubblico ministero Tra i manifestanti arrestati ci sono un sindaco e un rappresentante del FFS, membri dell’associazione RAJ di ex detenuti rilasciati il ​​2 gennaio e attivisti vari. Il PT denuncia arresti arbitrari e chiede il loro rilascio immediato e incondizionato e rinnova la sua richiesta di libertà per tutti i detenuti politici e di opinione e l’abbandono di procedimenti giudiziari.

Inoltre, il Segretariato Permanente del PT ha espresso la sua profonda preoccupazione per questa nuova escalation e ha chiesto la fine della persecuzione che colpisce gli attivisti impegnati nell’Hirak. Ha dichiarato: “Nulla può giustificare il mantenimento di dozzine di detenuti politici e di opinione, tra cui Louisa Hanoune, segretaria generale del PT

Libertà per Louisa Hanoune



, Karim Tabbou, coordinatrice dell’UDS, Abdelwahab Fersaoui, presidente della RAJ. Se la costruzione di una nuova Repubblica implica naturalmente l’abbandono del sistema, il popolo algerino ha il diritto di discutere liberamente delle sue scelte politiche, in particolare la forma e il contenuto delle istituzioni che desiderano istituire luogo. L’apertura del campo politico, dei media pubblici e privati, degli spazi pubblici per il libero dibattito dei cittadini, il rilascio di tutti i detenuti politici e di opinione, il rispetto delle libertà democratiche sono condizioni sine qua non per consentire al popolo algerino di decidere liberamente il proprio destino. I mezzi democratici in grado di concretizzare le aspirazioni dell’immensa maggioranza del popolo algerino risiedono nell’istituzione di un’assemblea costituente sovrana che farà nascere una nuova Repubblica con una Costituzione elaborata sovranamente sulla base delle richieste e di aspirazioni politiche , economiche, sociali, culturali espresse da milioni di algerini negli ultimi 11 mesi .”