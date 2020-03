EuroLeaks: “Come i leader europei prendono le decisioni sul nostro futuro”

DiEM25

Oggi, sabato 14 marzo 2020 il Movimento per la democrazia in Europa 2025 (DiEM25) pubblica i file audio completi delle riunioni dell’Eurogruppo di Yanis Varoufakis nel 2015 sul sito: euroleaks.diem25.org!

Nel corso del 2015 Yanis Varoufakis ha partecipato a tredici incontri dell’Eurogruppo. Dopo i primi tre incontri è stato chiaro che non è stato redatto alcun verbale!

Questo tipo di azione in totale assenza di trasparenza da parte di un gruppo di politici non eletti che influenzano tutta la nostra vita è inaccettabile.

Per questo motivo il 14 marzo DiEM25 pubblicherà le registrazioni delle riunioni dell’Eurogruppo a partire dal 2015.

Due aspetti particolari devono essere sottolineati oggi:

Il nuovo governo greco di destra di Nea Dimocratia ha ripetutamente cercato di addossare la colpa delle loro politiche economiche fallite a Yanis Varoufakis 2015, a nome del governo SYRIZA, Proprio Varoufakis che si è battuto per un accordo migliore che avesse più senso del memorandum della Troika, ripetutamente fallito e orientato all’austerità. In breve, essi accusano l’unico che si è opposto all’assurdità delle politiche di austerità, per i risultati delle politiche di austerità! La comunità europea è ancora intrappolata in massicci programmi di austerità, che in molti Paesi hanno portato a una rinascita del populismo di destra. Con tutte le conseguenze che si possono osservare al confine greco-turco: disumanità e xenofobia.

Le decisioni di allora hanno avuto un impatto duraturo non solo sulla popolazione greca, ma su tutti gli europei.

Quello che vogliamo ottenere con la pubblicazione delle registrazioni non è altro che la democratizzazione dell’UE! Solo attraverso la trasparenza è possibile per i parlamentari eletti prendere decisioni fondamentali.

DiEM25, in quanto organizzazione paneuropea, ha un interesse particolare a ripristinare la fiducia dei cittadini europei nelle sue istituzioni e a far sì che l’Europa diventi finalmente ciò che finora non è riuscita a diventare: Una comunità che serve i popoli d’Europa e crea un futuro migliore per tutti i cittadini, non solo per le istituzioni finanziarie e i potenti interessi personali. Brexit è successo e dobbiamo fare in modo che l’Unione europea non continui a perdersi in piccoli battibecchi in cui nessun paese emergerà vincitore.

Negli ultimi anni si è persa molta fiducia. Con questa iniziativa non vogliamo fare il gioco degli euroscettici, ma piuttosto fare in modo che, muovendoci verso una maggiore trasparenza e democrazia, si riconquistino la fiducia e la fiducia dei cittadini.

Euroleaks è un campanello d’allarme per tutti i politici d’Europa affinché siano di nuovo al servizio dei cittadini europei e li rendano consapevoli di tutte le decisioni importanti che li riguardano.

I cittadini europei hanno il diritto di sapere cosa è stato deciso a porte chiuse e come si ripercuote su di loro oggi. Per migliorare le cose in futuro ed evitare di nuovo gli stessi errori Questo è l’unico modo per salvare l’Europa e l’UE!

Qui trovate i file audio completi delle sessioni segrete e le relative trascrizioni.