Africa occidentale e centrale flagellate dalla fame

Redacción Perú

(Foto di ONU-WFP-Cheick-Omar-Bandaogo)

Continua a crescere la fame. Secondo il World Food Programme (WFP – Programma mondiale per l’alimentazione) delle Nazioni Unite, quasi 55 milioni di persone soffrono di mancanza di cibo e 16,7 milioni di bambini con meno di 5 anni soffrono di malnutrizione acuta in Africa occidentale e centrale. Qui c’è stato un aumento di 4 milioni di persone attualmente in condizione di insicurezza alimentare.