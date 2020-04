“Murati in casa per il Covid-19? C’è un posto nel mondo dove le persone sono murate da decenni e si chiama Palestina. E dopo la pandemia resterà tale “

Sharing is caring!

Articolo di Chris Sweeney, giornalista inglese, ha scritto per The Times, The Sun e The Daily Record .



Il mondo sta lottando con il blocco del Covid-19 – ma c’è un posto in cui non è cambiato quasi nulla. Lì, un’esistenza murata è una realtà vecchia di decenni e rimarrà tale dopo la pandemia. Quel posto è la Palestina.



Carta igienica a tre strati profumata alla lavanda. Pane fresco con pezzi di olive. Mezzo chilo di pere. La classe SoulCycle delle 10:00. Abbiamo tutti sentito gente urlare contro ciò che non stanno ottenendo o facendo durante il blocco di Covid-19.

Ha strappato completamente le braccia delle nostre società consumiste.



Eppure quasi tutto ciò che possiamo desiderare è a portata di mano, sia ordinando o utilizzando un’app e facendocelo consegnare, sia andando a raccoglierlo.



La stragrande maggioranza di noi non deve considerare nulla quando si tratta della fornitura di beni o pianificare con più di qualche ora di anticipo. Puoi avere un’intera famiglia di mobili e articoli elettrici consegnati a casa tua entro 24 ore.



Lo stesso vale per la nostra libertà personale. Prima di questo, chi di noi ha addirittura considerato di non andare in determinati luoghi nelle nostre città? L’idea del governo che ci chiede – e non ci costringe – ad astenerci dal spostarci a nostro piacimento è reale per noi solo nel senso che potrebbe essere una trama di uno dei film d’azione su un disastro.



Ora le manette sono su di noi. Siamo rinchiusi. Rinchiuso – ma sempre con i nostri televisori al plasma, abbonamenti Netflix, consegne di generi alimentari, acqua pulita, accesso alle cure mediche se necessario, e anche i nostri diritti umani.



È davvero una detenzione placcata in oro.



Quindi risparmiate un pensiero, per favore, per il popolo della Palestina. Vorrebbero essere nel nostro blocco da Covid-19, nel nostro confino incrostato di gioielli. Avere ciò che consideriamo come i nostri diritti fondamentali eliminati sarebbe uno scenario da sogno per loro.



Dimenticate di non poter comprare cosce di pollo biologiche o prendere una prescrizione per il bruciore di stomaco; non sono in grado di farlo comunque, anche nelle migliori situazioni.

Stanno vivendo le loro normali vite quotidiane al momento, con disoccupazione dilagante e carenza cronica di forniture mediche. Le cifre suggeriscono che hanno solo 63 ventilatori e 78 letti in terapia intensiva per l’intera popolazione di 4,6 milioni. C’è anche una mancanza di dispositivi di protezione individuale (DPI) per il personale medico e una grave carenza di oggetti molto necessari come cardio-monitor, carrelli di emergenza e macchine a raggi x portatili.

Al momento della stesura di questo articolo, in Palestina sono stati registrati solo 134 casi di Covid-19, ma ciò probabilmente dice di più sulla loro capacità di diagnosi, poiché non hanno ospedali funzionanti, non importa se i costosi kit di test sono stati raccolti da paesi più ricchi.

I blackout di elettricità sono frequenti e le persone non hanno accesso al tipo di beni e servizi che praticamente tutti consideriamo elementi essenziali di tutti i giorni. E non ci sono lussi nemmeno da menzionare, quindi non andiamo lì.



Nel migliore dei casi, il PIL della Palestina è di $ 10 miliardi, meno di un terzo dei guadagni annuali della Coca Cola.

Lo stato è diviso tra la Cisgiordania e la Striscia di Gaza.



Sarebbe più grande, ma per anni Israele ha annesso illegalmente strisce di terra e costruito case per i suoi cittadini. Ha anche soffocato tutte le rotte dentro e fuori la Palestina, intrappolando ogni uomo, donna e bambino in una presa aggressiva, simile a un vizio.

C’è un muro di 26 metri di altezza (“barriera” è il termine ufficiale) eretto in Palestina e monitorato da soldati israeliani armati, quindi per definizione non hanno mai conosciuto la vera libertà o sono stati in grado di andare dove vogliono. C’è anche un blocco aereo e marittimo, che impedisce a chiunque di andarsene, ma impedisce anche che qualsiasi cosa venga consegnata direttamente, soprattutto in un momento di crisi come questo.



Tutto ciò è avvenuto mentre la leadership di Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Canada e altre potenze globali hanno fatto finta di non vedere nulla. Il recente scandaloso cosiddetto “piano di pace” di Donald Trump è stata l’ennesima umiliazione.



Anche se donano la strana quantità relativamente piccola di assistenza finanziaria, lo stesso vale per i cosiddetti fratelli arabi della Palestina; i sovrani reali di Qatar, Emirati Arabi Uniti e Bahrein sono più preoccupati di mantenere alti i prezzi del petrolio e del gas. E il tempo libero dei principi dell’Arabia Saudita viene impiegato a elaborare piani per fare a pezzi i dissidenti nelle loro ambasciate.



Chiunque avesse una voce e suonasse l’allarme per la Palestina ha dovuto fare un passo indietro e affrontare l’impatto imprevisto del Covid-19.



Ma davvero questo dovrebbe farci risorgere, dato che ora abbiamo avuto un assaggio di come ci si sente ad essere loro.



Stiamo lottando e trovando difficile non vedere i propri cari, non essere in grado di acquistare ciò che vogliamo, mangiare tutto ciò che sentiamo ed essere costretti a rimanere a casa.



Come sarebbe vivere tutta la nostra vita in quelle condizioni?



La cosa bizzarra è che i palestinesi ti strapperebbero la mano per vivere così; sopportano continuamente condizioni molte, molte volte più difficili.



La orgogliosa palestinese signora G El-Sawaf, che viene da Ramallah nella Cisgiordania centrale, ieri mi ha parlato della sua esperienza personale. “Questa è la vita di tutti i giorni per i palestinesi, senza il lusso di supermercati affollati ma [con] la minaccia di incontrare un soldato israeliano armato”, ha raccontato. “I palestinesi sono stati isolati e vivono in miseria sotto sanzione per anni e ora hanno l’ulteriore minaccia di questo virus killer. In qualche modo, questa pandemia è stata il destino del resto del mondo e dovrebbe essere una lezione per coloro che non apprezzano la loro libertà “.



Quando tutto finirà, non dimentichiamoli di nuovo. Le nostre manette d’oro ci saranno tolte abbastanza presto. Anche le loro catene ben usurate e arrugginite devono essere tolte.



In questo momento, tutti noi siamo la Palestina.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-murati_in_casa_per_il_covid19_c_un_posto_nel_mondo_dove_le_persone_sono_murate_da_decenni_e_si_chiama_palestina_e_dopo_la_pandemia_rester_tale/82_34030/