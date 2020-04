Sharing is caring!

337 milioni per 15 nuovi elicotteri, il governo continua a aumentare spese militari. Basta!

Nemmeno in tempo di pandemia globale, crisi sanitaria, economica e sociale senza precedenti il delirio bellicista si interrompe: il governo acquista sommergibili, F-35, mantiene le occupazioni di Iraq e Afghanistan e annuncia nuove missioni in Mali.

A queste improvvide iniziative si aggiunge la conferma dell’acquisto di 15 elicotteri da guerra AW-169M marchiati Leonardo. Al netto dei miliardi che si spendono e si spenderanno per tutte le altre iniziative, il valore di questa commessa, al momento, è di 337 milioni di euro ossia poco meno dei 400 milioni che il governo ha stanziato per i comuni in piena emergenza sociale.

Basta! Il governo consideri la crisi nella sua dimensione attuale e futura e inizi a ragionare su riduzione, non aumento, delle spese militari, ridefinizione della politica di Difesa e su conseguente conversione industria militare.

Maurizio Acerbo, segretario nazionale

Gregorio Piccin, responsabile #pace

Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea

Maurizio Acerbo pagina FB