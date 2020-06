Siria, crolla la sterlina siriana per il blocco di Usa e Ue

Sharing is caring!

La sterlina siriana è scesa ai minimi storici. Le sanzioni imposte dagli USA e adottate anche dall’Unione Europea continuano a ostacolare l’economia del paese arabo

Secondo gli ultimi dati, ormai 3.100 sterline siriane vengono scambiate per $ 1 (USD), che è un calo enorme e il più basso nella storia della Repubblica Araba.



Il catastrofico calo della sterlina siriana arriva in un momento in cui gli Stati Uniti attuano il Caesar Syria Civilian Protection Act, vale a dire il sistema di sanzioni più severo di Washington contro la Repubblica araba dall’inizio del conflitto nel 2011.



La situazione economica in Siria è stata ulteriormente aggravata dalla crisi in atto nel vicino Libano, che sta vivendo una crisi politica e valutaria di particolare intensità.

Per la Siria, la crisi economica non migliorerà presto. Gli ex partner commerciali e imprese temono di essere inseriti nella lista nera del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, che ha minacciato di sanzionare chi effettuerà commerci con la Siria.



Intanto, il primo ministro siriano Imad Jamis ha approfittato del suo discorso alla sessione dell’Assemblea popolare di ieri per denunciare l’escalation del blocco commerciale, economico e finanziario imposto dagli Stati Uniti e dall’Unione europea (UE) dall’inizio della guerra in Siria nel 2011.



“Dalla metà del 2019, la guerra economica contro il nostro Paese si è intensificata rubando la ricchezza e le risorse e cercando di impoverire il popolo siriano, e questo è stato evidente nel rafforzamento delle misure unilaterali coercitive contro la Siria che ostacolano la garanzia dei bisogni base della popolazione” , ha denunciato

