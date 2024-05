NETANYAHU È ESTREMAMENTE SPAVENTATO DELLA CORTE INTERNAZIONALE DELL’AIA

Secretary of Defense Lloyd J. Austin III participates in a joint press briefing with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Israel, April 12, 2021. (DoD Photo by U.S. Air Force Staff Sgt. Jack Sanders)

MAARIV:NETANYAHU È ESTREMAMENTE SPAVENTATO DA UN POSSIBILE ARRESTO A CAUSA DELLA DISPONIBILITÀ DELLA CORTE INTERNAZIONALE DELL’AIA A EMETTERE UN MANDATO DI CATTURA Secondo le fonti del giornale che hanno familiarità con la situazione, Netanyahu è “eccezionalmente spaventato e preoccupato” per la prospettiva che venga emesso a suo nome un mandato di arresto dalla Corte internazionale di giustizia dell’ONU all’Aia. Negli ultimi giorni, Netanyahu “ha fatto una maratona di telefonate per cercare di fare pressione su tutte le parti interessate alla questione, in particolare sul Presidente degli Stati Uniti Joe Biden” si legge nell’articolo. Sta cercando di fare pressione su Biden in tutti i modi possibili. Anche il Ministro della Difesa israeliano Yoav Galant e il Capo di Stato Maggiore dell’IDF, il Tenente Generale Herzi Halevi, potrebbero ricevere mandati di arresto in relazione alle azioni di Israele a Gaza. “Alcuni ritengono che i mandati di arresto in questione siano solo una questione di tempo”, scrive il giornale. – <…> Questo è un terremoto di una portata mai conosciuta prima”. Fonte InfoDefenseITALIA

