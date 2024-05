Washington Post, miliardari finanziano sindaco di New York per reprimere manifestanti pro Palestina

Un clamoroso scoop del Washington Post: il quotidiano rivela i contenuti di una chat WhatsApp avviata da alcuni giganti dell’economia americana dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre in cui fanno pressioni per plasmare l’opinione americana sulla guerra di Gaza. In particolare la loro attenzione su Eric Adams, sindaco di New York al quale offrono massicce donazioni e l’invio di ‘ispettori privati’ per fermare le proteste pro-Palestina alla Columbia University.

Washington Post: miliardari finanziano privatamente sindaco di New York per reprimere manifestanti pro Palestina

Lo scoop del Washington Post potrebbe portare a un terremoto politico: un gruppo di miliardari e lobbisti che lavorano per modellare l’opinione pubblica americana sulla guerra a Gaza, il mese scorso hanno fatto pressioni in privato sul sindaco di New York City affinché inviasse la polizia per disperdere le proteste filo-palestinesi alla Columbia University.

Le comunicazioni ottenute dal Washington Post sono state rese pubbliche. Il 26 aprile, attraverso una videochiamata con il sindaco di New York Eric Adams, i lobbisti hanno chiesto di mandare la polizia a fermare le proteste pro-Palestina alla Columbia University.

Alcuni membri del gruppo hanno anche offerto il reclutamento di investigatori privati per aiutare la polizia a reprimere le proteste, e un membro del gruppo ha detto che Adams ha accettato l’offerta.

Chiamato “Israel Current Events“, il gruppo di chat è cresciuto fino a includere circa 100 membri. Più di una dozzina di questi membri sono nella lista annuale dei miliardari di Forbes; altri lavorano in settori come immobiliare, finanza e comunicazioni.

Tra i partecipanti ci sono l’ex CEO di Starbucks Howard Schultz, il fondatore di Dell Michael Dell, il gestore di hedge fund Bill Ackman e Joshua Kushner, fondatore di Thrive Capital e fratello di Jared Kushner.

Il Dipartimento di Polizia di New York, attraverso un portavoce, ha dichiarato che il Municipio non utilizza e non ha utilizzato investigatori privati ​​per aiutare a gestire le proteste.

Incalzati dalla stampa, alla domanda sull’incontro su Zoom con i membri del gruppo di chat, l’ufficio del sindaco non ha risposto direttamente, condividendo invece una dichiarazione del vicesindaco Fabien Levy in cui si sottolinea che la polizia di New York è entrata due volte nel campus della Columbia in risposta a “specifiche richieste scritte” da parte della dirigenza universitaria. “Qualsiasi suggerimento che altre considerazioni siano state coinvolte nel processo decisionale è completamente falso”, ha detto Levy. Ha aggiunto: “L’insinuazione che i donatori ebrei abbiano segretamente complottato per influenzare le operazioni del governo è un luogo comune antisemita fin troppo familiare di cui il Washington Post dovrebbe vergognarsi”.