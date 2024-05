I rinforzi della polizia francese hanno iniziato ad arrivare in Nuova Caledonia nel mezzo delle rivolte in corso

La popolazione chiede l’indipendenza dall’occupazione francese.

La Francia porta lì i coloni da anni per superare in numero la popolazione nativa.

Il governo francese sta ora usando il suo esercito per reprimere gli indigeni locali che si stanno ribellando contro i colonizzatori.

La Francia sfrutta l’isola ricca di minerali, che si trova nel Pacifico sud-occidentale, a circa 1.500 km (930 miglia) a est dell’Australia.

La Francia ha annesso l’isola nel 1853 e ha conferito alla colonia lo status di territorio d’oltremare nel 1946. È stata a lungo scossa dai movimenti indipendentisti.

La Nuova Caledonia è il terzo paese minerario di nichel al mondo, ma i profitti tornano alla Francia, dove un abitante su cinque vive sotto la soglia di povertà.

