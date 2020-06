Bloomberg annuncia: “Il crollo del dollaro sta arrivando”

Sharing is caring!





L’era del “privilegio esorbitante” del dollaro USA sta finendo. Citando una storica frase del ministro delle finanze francese Valery Giscard d’Estaing negli anni ’60, Stephen Roach sostiene su Bloomberg come dopo 60 anni quel momento sia ormai prossimo.



“A causa dell’impatto della pandemia di Covid-19, gli standard di vita negli Stati Uniti si ridurranno ad un livello mai toccato prima. Allo stesso tempo, il mondo conserva seri dubbi sulla presunzione un tempo ampiamente accettata dell’eccezionalismo americano. Le valute stabiliscono l’equilibrio tra queste due forze: fondamenti economici interni e percezioni straniere della forza o debolezza di una nazione. Il saldo si sta spostando e potrebbe verificarsi un crollo del dollaro.”, scrive chiaramente Roach.

Con il risparmio nazionale netto sceso all’1,4% del reddito nazionale – il livello più basso dal 2011 e un quinto della media del 7% dal 1960 al 2005 – gli Stati Uniti, prosegue la sua analisi Bloomberg, hanno approfittato del ruolo del dollaro come valuta di riserva primaria del mondo e attinto fortemente dai risparmi in eccesso dall’estero per quadrare il cerchio. “Ma non senza un prezzo. Al fine di attrarre capitali esteri, gli Stati Uniti hanno registrato un deficit nel conto corrente ogni anno dal 1982.”

Con il Covid-19, e la crisi economica che ha scatenato, la tensione tra il risparmio e le partite correnti sono arrivate al punto di rottura per l’esplosione del deficit di bilancio del governo – secondo l’Ufficio del Congresso bilaterale, il deficit del bilancio federale dovrebbe salire a un record in tempo di pace del 17,9% del prodotto interno lordo nel 2020 prima di retrocedere al 20,8% nel 2021.

Secondo Roach mentre dopo la crisi del 2008 il risparmio interno ha subito una flessione ma con una media dell’1,8% del reddito nazionale, adesso si potrebbe arrivare a terreni mai visti primi con un crollo da -5% a -10%. “Ed è qui che entrerà in gioco il dollaro. Per il momento, il biglietto verde è forte, beneficiando della tipica domanda di rifugio sicuro da tempo evidente durante i periodi di crisi. Contro un’ampia sezione di partner commerciali statunitensi, il dollaro è salito di quasi il 7% nel periodo gennaio-aprile in termini ponderati per l’inflazione, ponderati per il commercio, ad un livello che supera del 33% il minimo di luglio 2011, Bank for International Spettacolo di dati sugli insediamenti. (I dati preliminari suggeriscono uno slittamento frazionario all’inizio di giugno.) Ma il prossimo crollo dei risparmi indica un forte ampliamento del disavanzo delle partite correnti, portandolo probabilmente ben oltre il record precedente del -6,3% del PIL che ha raggiunto alla fine del 2005. Valuta di riserva o no, il dollaro non verrà risparmiato in queste circostanze.”

Il dollaro, conclude Roach, potrebbe facilmente arrivare ai suoi minimi di luglio 2011, indebolendosi fino al 35%. Con il Covid-19 e le turbolenze razziali, Bloomberg si aspetta quindi la caduta del dollaro

