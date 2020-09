Referendum, il flop imbarazzante di Toninelli a Brescia

Sharing is caring!

Che il referendum sul taglio del Parlamento non riesca a scaldare il cuore degli italiani – che hanno naturalmente ben altre priorità – è un fatto certificato non solo dalle rilevazioni (che prevedono un astensionismo record per il 20-21 settembre) ma anche dalla presenza dei cittadini ai comizi organizzati dai Cinquestelle a favore del Sì. Tutti i big, a partire dal ministro Luigi Di Maio fino a “pesi massimi” del Movimento come Danilo Toninelli, sono in questi giorni impegnati h 24 a far campagna elettorale. Del resto, sull’esito del referendum si giocano i loro destini politici. Dovesse prevalere il No, o se il No avesse una buona affermazione, quelle dei big Cinque Stelle, sarebbero le prime “poltrone” a saltare. Da qui l’attivismo a tempo pieno dei vertici che sono alle prese con un tour de force in tutta Italia. Che, però, sta registrando uno scarsissimo livello di partecipazione. Sì, perché al clamoroso flop di Luigi Di Maio ieri in piazza a Pozzuoli, si è aggiunto quello di Danilo Toninelli, presente ieri a Brescia per sponsorizzare il Sì ad un incontro pubblico, al quale ha partecipato anche Armando Spataro per il No, che ha visto la presenza di circa 40 persone. Insomma, i vertici Cinque Stelle, al di là degli esiti del referendum, non sembrano più avere una grande capacità di richiamo. E naturalmente, sui social, si scatena l’ironia: “Gran pienone”, dice Franco Mandelli, “Più giornalisti che cittadini”, aggiunge Roberto Onorati, “4 amici al bar”, scherza Francesca Sorrentino. Intanto, il sondaggio realizzato da Euromedia Research di Alessandra Ghisleri, e reso noto oggi, dà il no in crescita, quasi al 30%.

