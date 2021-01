Biden intende rivedere la politica statunitense nei confronti di Cuba

“L’amministrazione democratica di Joe Biden rivedrà le politiche imposte da Donald Trump nei confronti di Cuba”, ha detto poche ore fa la portavoce della Casa Bianca, senza fornire dettagli ulteriori. Biden aveva detto in precedenza: “Serve una nuova politica nei confronti di Cuba”. “La nostra politica su Cuba sarà governata da due principi: il primo è il sostegno alla democrazia e ai diritti umani, che saranno il nostro asse e il secondo è che gli statunitensi di origine cubana sono i migliori ambasciatori della libertà a Cuba”, ha detto la portavoce di Biden, Jen Psaki. La funzionaria ha risposto alla domanda se il nuovo governo democratico USA avrebbe smantellato alcune delle politiche sanzionatorie imposte dall’amministrazione repubblicana Trump, che aveva capovolto l’apertura verso l’isola lanciata dal presidente democratico Barack Obama quando Biden era vicepresidente. “Stiamo rivedendo le politiche dell’amministrazione Trump su varie questioni di sicurezza nazionale per assicurarci che la nostra visione sia coerente con quella. Segneremo un nostro percorso specifico”, ha detto Psaki, affermando che in questo momento non ha nulla da annunciare.Biden: “Serve una nuova politica nei confronti di Cuba”. Cuba, sotto embargo statunitense dal 1962, ha subito durante l’amministrazione Trump una cascata di sanzioni economiche volte a danneggiare l’economia dell’isola. Questa ondata progressiva che ha interessato i settori del turismo, dei trasporti e la moneta si è spinta fino a pochi giorni prima della fine dell’amministrazione Trump con la classificazione di Cuba come “sponsor del terrorismo”, categoria dalla quale il Paese era escluso nel 2015 da Obama. Secondo L’Avana , l’inasprimento delle sanzioni imposte dall’amministrazione Trump ha danneggiato l’isola per 20 miliardi di dollari. Tra le misure varate da Trump c’era il divieto alle navi da crociera di potersi recare a Cuba, le sanzioni contro le società statali e contro i leader cubani, l’ostacolo all’invio delle rimesse in denaro e la loro limitazione e le sanzioni economiche alle società straniere che fanno affari nel paese caraibico. Durante la campagna elettorale, Biden ha affermato che è necessaria una “nuova politica verso Cuba” e ha detto che l’isola (dopo tutti questi attacchi) “non è più vicina alla libertà e alla democrazia di quanto non fosse quattro anni fa”.

Rete Solidarietà Rivoluzione Bolivariana

https://www.dw.com/…/biden-se-propone…/a-56376756