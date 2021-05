La “libertà di stampa” se sei un giornalista palestinese

Oggi si celebra quella che dovrebbe essere la giornata mondiale per la libertà di stampa. Il solito carosello di grande ipocrisia, dove l’occidente accusando i suoi nemici di non rispettarla, omette scandalosamente dove questo diritto è seriamente a rischio.

Facciamo une esempio: Palestina.

L’Unione dei giornalisti palestinesi, secondo quanto riferisce l’Agenzia Wafa, ha affermato che le forze di occupazione hanno commesso 183 crimini e gravi violazioni contro la stampa in Palestina, dall’inizio di quest’anno fino alla fine di aprile, inclusi 67 casi di detenzione di addetti all’informazione e 22 casi di aggressione fisica.

Proprio in questa giornata, il Comitato per le libertà dell’Unione dei giornalisti ha menzionato, in un rapporto pubblicato oggi, tra queste violazioni, 15 casi di soffocamento con gas lacrimogeni, di cui 10 giornalisti feriti direttamente al corpo da gas lacrimogeni e bombe sonore.

Ha indicato che la più grave di queste violazioni sono gli spari contro i giornalisti: “I giornalisti non sono stati risparmiati dall’essere presi di mira da proiettili di metallo, 9 sono rimasti feriti, per non parlare del marcato aumento del numero di arresti, che ha raggiunto i 14 casi dall’inizio. dell’anno, oltre a 12 casi di convocazione ai centri di sicurezza israeliani

Il sindacato ha sottolineato la necessità che gli autori israeliani non restino impuniti e ha lamentato che sta proseguendo le sue azioni davanti a tribunali e tribunali internazionali.

Violazioni e crimini includevano anche 10 casi di assalto alle case di giornalisti e organizzazioni di stampa, nonché distruzione e sequestro di materiale giornalistico, minacce, multe e attacchi con cani poliziotto.

Per quanto riguarda le violazioni sulle piattaforme dei social media, in particolare “Facebook” che è interamente soggetta alla volontà dell’occupazione, poiché sono state rilevate circa 50 violazioni, compresa la chiusura parziale o totale delle pagine dei media, mentre sono state monitorate circa 15 violazioni per altre piattaforme, come: (YouTube, WhatsApp, Instagram e Tik Tok).

Attraverso questo rapporto, l’Unione dei giornalisti palestinese ha invitato le organizzazioni internazionali per i diritti umani a intervenire per porre fine ai crimini di occupazione contro la stampa palestinese presa di mira da brutalità e proiettili, che rivela la realtà dei crimini e del razzismo dell’occupazione contro il popolo palestinese.

Infine, il sindacato ha sottolineato la necessità di collaborare con la Federazione internazionale dei giornalisti nei suoi procedimenti dinanzi alla Corte penale internazionale e con i relatori speciali del Segretario generale delle Nazioni Unite per i diritti umani, in modo che gli autori di crimini israeliani siano puniti.

Di questa notizia, o meglio di dire denuncia, avete trovato traccia sui media italiani?

https://lantidiplomatico.it/dettnews-la_libert_di_stampa_se_sei_un_giornalista_palestinese/8_41098/