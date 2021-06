Si chiude il Caso Assange? Testimone chiave ammette di aver mentito

I fatti hanno la testa dura e cade un altro castello di menzogne costruito contro Julian Assange, fondatore di Wikileaks e “colpevole” di aver rivelato al mondo i crimini di guerra degli Usa in Afghanistan e Iraq.

Infatti, le accuse chiave nel caso contro il co-fondatore di WikiLeaks, che rischia fino a 175 anni di carcere se estradato negli Stati Uniti, si basano sulla testimonianza di un truffatore condannato che ha ammesso di aver mentito.

Sigurdur Ingi Thordarson, un cittadino islandese ed ex volontario di WikiLeaks, diventato un informatore dell’FBI per $ 5.000, ha ammesso al quotidiano islandese Stundin di aver fabbricato parti importanti delle accuse nell’atto d’accusa.

In un articolo pubblicato sabato, Stundin descrive in dettaglio diverse parti della sua testimonianza che ora nega, sostenendo che Assange non gli ha mai ordinato di eseguire alcun hacking.

Il giornale sottolinea che, anche se un tribunale di Londra si è rifiutato di estradare Assange negli Stati Uniti per motivi umanitari, si è comunque schierato con gli Stati Uniti quando si è trattato di affermazioni basate sulla testimonianza ora negata di Thordarson.

Tuttavia, ora secondo quanto riferito, il file in questione non può essere considerato esattamente “rubato” poiché si presumeva fosse stato distribuito e trapelato da informatori all’interno della banca molte persone online stavano tentando di decifrarlo in quel momento.

Questo perché presumibilmente conteneva informazioni sui prestiti inadempienti forniti dall’islandese Landsbanki, la cui caduta nel 2008 ha portato a una grave crisi economica nel paese.

Thordarson ha anche fornito al portale i registri delle chat del suo periodo di volontariato per WikiLeaks nel 2010 e nel 2011, mostrando le sue frequenti richieste agli hacker di attaccare o ottenere informazioni da entità e siti web islandesi. Ma, secondo Stundin, nessuno dei registri mostra che a Thordarson sia stato chiesto di farlo da qualcuno all’interno di WikiLeaks.

Quello che mostrano, secondo il giornale, sono i continui tentativi da parte del volontario dell’organizzazione di gonfiare la sua posizione, descrivendosi come capo dello staff o capo delle comunicazioni.

Nel 2012, WikiLeaks ha sporto denuncia contro Thordarson per appropriazione indebita e frode finanziaria. In seguito è stato condannato per entrambi i reati in Islanda.

Stundin cita anche Ogmundur Jonasson, allora ministro degli interni islandese, il quale afferma che le autorità statunitensi stavano facendo di tutto per catturare Assange.

“Stavano cercando di usare cose qui [in Islanda] e persone nel nostro paese per tessere una ragnatela, una ragnatela che avrebbe catturato Julian Assange.”

Il giornale ricorda che la testimonianza di Thordarson è la chiave per la linea dell’accusa che ritrae Assange come un criminale, piuttosto che un giornalista che pubblica materiale protetto dal Primo Emendamento, come il New York Times o altri media che hanno condiviso gli stessi documenti di WikiLeaks.

Reagendo all’articolo bomba di Stundin, l’informatore della NSA Edward Snowden ha twittato: “Questa è la fine del caso contro Julian Assange”. Il giornalista investigativo Glenn Greenwald ha concordato, dicendo: “Dovrebbe esserlo”.

This is the end of the case against Julian Assange. https://t.co/bhFCfVBuq0 — Edward Snowden (@Snowden) June 26, 2021

Assange ha già trascorso più di due anni dietro le sbarre nella prigione di Belmarsh nel Regno Unito.

Il governo degli Stati Uniti ha accusato il giornalista australiano ai sensi dell’Espionage Act, accusandolo di aver trafugato informazioni classificate nel 2010. All’epoca, WikiLeaks ha pubblicato documenti che descrivono in dettaglio gli abusi, compresi i possibili crimini di guerra, compiuti dalle forze armate statunitensi in Afghanistan e Iraq.

Washington sta attualmente cercando la sua estradizione e Assange potrebbe essere incarcerato fino a 175 anni se ritenuto colpevole.

All’inizio di giugno, il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura Nils Melzer ha invitato il governo del Regno Unito a rilasciare il giornalista, condannando la sua incarcerazione come “uno dei più grandi scandali giudiziari della storia”.

