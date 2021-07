COLOMBIA IN ITALIA.

Francesco Cecchini

Ciò che sta accadendo in Colombia è stato raccontato da Ancora Fischia il Vento del 12 luglio. Il link è il seguente:

https://www.ancorafischiailvento.org/2021/07/12/colombia-luglio-2021-il-presidente-duque-e-i-diritti-umani/

L’ esplosione sociale è diventata molto più di un movimento di protesta che ha paralizzato un Paese, il cui governo rifiuta di fornire soluzioni attraverso il dialogo e la negoziazione ed è orientato alla brutale repressione. A ciò si aggiunge la violazione dell’Accordo di pace da parte del governo di Iván Duque e continua lo sterminio di ex guerriglieri, di leader sociali e di attivisti nella totale impunità.

In questa situazione drammatica il popolo colombiano ha, più che mai, bisogno della solidarietà internazionale. La manifestazione organizzata dalle Rete Umanitaria per la Colombia Tejiendo Resiliencias” il prossimo 17 luglio va in questa direzione.

Da notare che il 17 luglio è l’ anniversario dell’ assasinio, ancora impunito, del cooperante italiano Mario Paciolla.

Per unirsi Tejiendo Resiliencias” chiede di compilare un modulo. Il nome e/o il nome della organizzazione di appartenenza saranno inclusi nella lista di cittadini e organizzazioni che sarà allegata a questo appello pubblicata sulle reti delle organizzazioni promotrici.

Il link per scaricare lappello in formato PDF è il seguente:

https://drive.google.com/file/d/1cGi9vi6Y0vZNNo3froQOib3B2BPghNoh/view?usp=sharing

Per informazioni e contatti:

email : tejidosresilientesrete@gmail.com

Telefono / whatsapp : +39 3516447082

Tejidos reilientes. Rete umanitaria per la Colombia.