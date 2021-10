PEDOFILIA NELLA CHIESA CATTOLICA FRANCESE

Bergoglio e la pedofilia



Francesco Cecchini



Una nota pubblicata tempo fa su Ancora Fischia il Vento ha raccontato di Bergoglio e la pedofilia. Il link è il seguente:

https://www.ancorafischiailvento.org/2018/08/30/bergoglio-e-la-pedofilia/

Nel rapporto consegnato martedì 5 ottobre, la Commissione indipendente sugli abusi sessuali nella Chiesa (CIASE) ha stabilito che nell’ arco di 70 anni ci sarebbero stati quasi 3.000 preti pedofili per un numero di vittime di circa 216.000. Una pedocriminalità travolgente, quindi. La Comissione che ha indagato dal 1950 è presieduta dal 2018 da Jean-Marc Sauvé, alto funzionario amministrativo.

Secondo la Commissione gli abusi sessuali hanno avuto un carattere sistemico e la Chiesa cattolica francese ha mantenuto una crudele indifferenza nei confronti delle vittime.

“Voi, membri della Commissione, state tornando dall’ inferno”, ha detto François Devaux, fondatore dell’ ormai defunta associazione delle vittime La Parole Libérée, ai 22 esperti che si sono immersi nel dramma durante la costruzione del rapporto.

Cataclisma, terremoto”, tsunami… La stampa francese non aveva risparmiato aggettivi nei giorni scorsi in attesa della presentazione del rapporto che, secondo il quotidiano Le Parisien, “scuoterà la Chiesa”, dove, per Libération , soffia un vento di angoscia e di panico.

La Francia non è un caso isolato. Almeno 3.677 bambini sono stati vittime di abusi religiosi in Germania tra il 1946 e il 2014, secondo un rapporto del 2018 e, secondo avvocati indipendenti, negli Stati Uniti sono state presentate oltre 11.000 denunce. Altri scandali scoppiarono in Cile, Canada o Australia.

Oltre a valutare la portata degli eventi, i 22 esperti della Commissione (avvocati, teologi, psicologi, storici…) hanno valutato la risposta della Chiesa e fatto proposte per riconoscere il dolore delle vittime ed evitare altri casi.

“Voglio che la Chiesa riconosca questa violenza estrema”, per dare nuove linee guida al clero, ma soprattutto, “non voltare pagina”, ha detto Jean-Marie, un uomo di 82 anni che è stato abusato da religiosi nella ua infanzia.

Quale sarà la risposta della Chiesa cattolica a questo rapporto? “Spero che ci troviamo di fronte a questo onere, non importa quanto nero, in modo da poter poi adottare le misure che vengono imposte”, ha affermato Véronique Margron, presidente di CORREF Conférence des Religieux et Religieuses en France, prima della presentazione del rapporto, che ha anche dichiarato: ” La Chiesa è stato un luogo d’ impunità e forse potrà esserlo ancora”

Il rapporto sarà attentamente esaminato in Vaticano, ma una domanda sorge spontanea: quando vi sara un rapporto così dettagliato come il rapporto CIASE anche per la pedofilia nella Chiesa cattolica italiana?

Jean-Marc Sauvé