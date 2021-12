Cuba sta sconfigge il COVID-19 con la conoscenza, la scienza e l’unità

L’istruzione è al centro del socialismo cubano. La dedizione del governo rivoluzionario alla conoscenza scientifica e all’assistenza sanitaria per tutti si manifesta ora mentre i cubani affrontano la pandemia di COVID-19. Gli Stati Uniti non sono così fortunati.

di WT Witney Jr. – Peoples World

I cubani hanno effettuato con tutto il cuore mascheramenti, distanziamento sociale, test e quarantena. Le strutture di ricerca e produzione biomedica di Cuba hanno creato cinque vaccini anti-COVID. Al 3 dicembre, il 90,1% dei cubani aveva ricevuto almeno la prima dose e l’ 82,3% di loro era completamente vaccinato. Solo altri sette paesi hanno tassi più elevati. Nessuno di questi sette paesi – Cile, Emirati Arabi Uniti, Portogallo, Isole Cayman, Singapore, Brunei e Cipro del Nord – ha prodotto i propri vaccini COVID. Le prove hanno dimostrato che i vaccini Abdala e Soberana 02, il cavallo di battaglia di Cuba, erano protettivi per oltre il 90% dei soggetti vaccinati.

I vaccini contro il COVID di Cuba non necessitano di refrigerazione a temperature estremamente basse come nel caso dei principali vaccini statunitensi. A questo proposito, sono particolarmente utili nei paesi con scarse risorse. Cuba ha inviato o si prepara a inviare vaccini in Vietnam, Venezuela, Iran e Nicaragua. Gli scienziati cubani stanno anche elaborando una versione del loro vaccino Soberana Plus che proteggerà dalla variante Omicron .

Il successo di Cuba nella produzione di vaccini anti-COVID-19 è notevole di fronte alla carenza di attrezzature, reagenti e forniture a causa del blocco economico degli Stati Uniti.

Le ipotesi statunitensi e cubane sui programmi di vaccinazione e altre misure di salute pubblica sono diverse. La produzione di vaccini a Cuba è una questione di bene comune, puro e semplice. Negli Stati Uniti, i produttori sovvenzionati dal governo realizzeranno enormi profitti: 18 miliardi di dollari solo per Moderna nel 2021. Scienziati del governo degli Stati Uniti e le loro controparti farmaceutiche hanno collaborato allo sviluppo di vaccini, ma le aziende ora rivendicano la proprietà intellettuale e i diritti di brevetto per se stesse.

Il rifiuto dei fatti scientifici e dell’opinione degli esperti è molto diffuso negli Stati Uniti. La creazione di miti porta al rifiuto del vaccino. Gli attriti politici e culturali frustrano il consenso sull’uso della maschera e sul distanziamento sociale. Il risultato è che la prevalenza dell’infezione da COVID-19 negli Stati Uniti è di 14,9 per 100.000 persone; a Cuba è 8.5. I tassi di mortalità COVID-19 dei due paesi sono, rispettivamente, 240,18 e 73,31 per 100.000 persone

Il messaggio qui è che una società che sta affrontando una grave pandemia deve attingere a riserve di unità e conoscenza. L’esperienza recente di Cuba mostra che la lunga attenzione dedicata alla scuola e alla scienza sta dando i suoi frutti.

Un popolo di scienzati

Nel XIX secolo, secondo un resoconto , Felix Varela, un prete cattolico, “introdusse a Cuba i principi del pensiero scientifico, i primi ideali di indipendenza e la ricerca dell’identità nazionale”. Jose Martí, eroe nazionale di Cuba e leader dell’indipendenza, insegnava in Guatemala nel 1878. Lì scrisse che “Sapere leggere è saper agire. Saper scrivere è saper ascendere. Quei primi umili libri di scuola mettono a disposizione dell’uomo piedi, braccia e ali”. In seguito ha suggerito che “studiare le forze della natura e imparare a controllarle è il modo più diretto per risolvere i problemi sociali”.

I rivoluzionari cubani guidati da Fidel Castro attaccarono la caserma Moncada di Santiago nel 1953. In onore di Martí, nato nel 1853, si definirono la generazione del centenario. La missione educativa di Martí era in buone mani.

Il 16 dicembre 1960, Castro disse a un incontro di speleologi (esploratori di grotte) che “Insegniamo sugli incidenti della natura ma non insegniamo sugli incidenti tremendi dell’umanità”. Invitando allo studio della natura, ha dichiarato: “Il futuro del nostro Paese deve essere necessariamente un futuro di persone di scienza, deve essere un futuro di persone di pensiero”. Ha osservato che “molte delle nostre persone non avevano accesso alla cultura o alla scienza” e “solo il 5% dei bambini lavoratori agricoli ha raggiunto la quinta elementare”.

Un censimento nazionale prerivoluzionario ha rivelato che quasi il 26% dei cubani era analfabeta. Un’importante campagna di alfabetizzazione ha avuto luogo nel 1961, l’”Anno dell’istruzione”. Circa 100.000 giovani, appena adolescenti, e la maggior parte di loro cresciuti in paesi e città, hanno ricevuto istruzioni sull’insegnamento dell’alfabetizzazione. Sono andati nelle zone rurali e hanno insegnato a leggere e scrivere a contadini emarginati. Gli adolescenti vivevano nelle loro case e facevano lavori agricoli.

A metà strada, gli obiettivi non sono stati raggiunti. A riprendere il gioco sono stati 20.000 volontari di fabbrica e un gran numero di insegnanti regolari. Presto il tasso di alfabetizzazione di Cuba fu tra i più alti al mondo.

I risultati raccolti dalle successive generazioni

Intervistato 60 anni dopo, il dottor Agustin Lage parlò di “un’altra campagna di alfabetizzazione “. Chiedeva “una massiccia penetrazione del metodo scientifico nella nostra cultura generale”. La scienza sarebbe stata “convertita in una cultura nazionale per i cubani”.

Lage, capo del Centro di immunologia molecolare (CMI) di Cuba sin dalla sua fondazione nel 1994, elogia i giovani scienziati che lavorano negli istituti biomedici di Cuba per i loro “valori morali, impegno sociale e una visione di come deve essere il mondo”. Spiega: “I giovani hanno guidato nell’affrontare la sfida del COVID e nella realizzazione dei vaccini”.

Lage esamina i grandi istituti di ricerca e produzione biomedica di Cuba, citando il Centro nazionale per le indagini scientifiche (formato nel 1965), il Centro per l’ingegneria genetica e la biotecnologia (1986), il Finlay Vaccine Institute (1991) e il suo CMI. Ciascuno di questi centri, nei propri locali, svolge attività di ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione dei prodotti. BioCubaFarma, creata nel 2013, serve 34 di queste entità facilitando la commercializzazione in tutto il mondo di vaccini, agenti immunologici, farmaci chemioterapici, antibiotici, test, attrezzature mediche e altro ancora.

Lage osserva che a Cuba “la scienza è un processo sociale”, che “le società umane, non gli individui, fanno la scienza”. Egli immagina “l’assistenza sanitaria liberamente disponibile e universalmente accessibile, lo sviluppo scientifico e biotecnologico e l’industria farmaceutica come base della coesione sociale”.

Suggerisce che lo sviluppo economico, “il benessere materiale e la protezione del nostro tipo di costruzione sociale sono possibili solo in un’economia ad alta tecnologia”. Senza “domanda interna o risorse naturali per guidare la nostra economia”, Cuba fa affidamento su “scienza e tecnologia”.

Per Lage, il contesto sociale conta. Ad esempio, quando “un laboratorio innovativo di una multinazionale [corporazione] vende il suo vaccino all’estero, i prezzi e il costo dell’assistenza sanitaria aumentano e le disuguaglianze sono maggiori”. Il processo “aiuta ad arricchire quelle aziende private”.

“Ora le disuguaglianze si stanno espandendo nel mondo” sottolinea, “e dobbiamo difendere i nostri successi. Lo facciamo collegando la cultura, il pensiero scientifico e la scienza con l’economia in modo che le conquiste sociali possano fornire una leva per lo sviluppo economico”.

Lage aveva precedentemente affermato sul suo blog che “la cultura scientifica di Cuba promuove sempre l’analisi con i dati, generando nuove ipotesi sulla realtà, sottoponendo ipotesi alla critica… e rifiutando l’improvvisazione, la superficialità, la pseudoscienza e la superstizione”. In definitiva, “abbiamo bisogno della scienza e della tecnologia per sviluppare la nostra economia, ma anche per preservare e consolidare il suo carattere socialista”.

Preoccupato per il rifiuto del vaccino, un medico e sociologo scrivendo di recente sul New York Times sottolinea che negli Stati Uniti “i governi hanno tagliato i budget e privatizzato i servizi di base ed è improbabile che le persone si fidino delle istituzioni che fanno poco per loro”. E «la salute pubblica non è più vista come uno sforzo collettivo, basato sul principio della solidarietà sociale e dell’obbligo reciproco». Cercano “politiche che promuovono un’idea di base, ma sempre più dimenticata: che la nostra prosperità individuale è legata al benessere collettivo”.

La vicina Cuba non ha affatto dimenticato questo gradevole messaggio. Cuba, ovviamente, è il praticante modello di ciò che stanno predicando.

L’autore ha tradotto riferimenti in lingua spagnola

