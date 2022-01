VE LO RICORDATE BERLUSCONI A PORTA A PORTA?

SONO PASSATI VENTI ANNI

Ora il ministro Giovannini (Pd) rilancia il Ponte sullo Stretto. Il Pd pare nato per realizzare in tutti i campi il programma che Berlusconi non è riuscito a realizzare.

Che siano diventati a favore dell’opera anche i pentastellati senza nessuna votazione on line rientra nella presa in giro del bipolarismo. Pensare che il #noponte era un punto di programma così importante che Beppe Grillo attraversò lo stretto a nuoto.

Ricordo che dopo lo sperpero di milioni di euro negli studi di fattibilità a decretare lo stop fu il governo Prodi bis col ministro alle infrastrutture Di Pietro e noi dentro la maggioranza.

Ora si ricomincia con gli studi di fattibilità. Invece di pensare a grandi opere per la solita lobby bisognerebbe investire su trasporto locale, scuole, piano case popolari, messa in sicurezza del territorio e delle zone sismiche. Ma migliaia di piccoli appalti non finirebbero tra le grinfie dei grandi gruppi che condizionano politica e informazione.

Ve lo meritate come Presidente della Repubblica quello del bunga bunga.

Maurizio Acerbo PRC