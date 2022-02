La Russia invade, ma non ci sono bravi ragazzi nella guerra in Ucraina

Nonostante la propaganda obliqua che passa per “notizia” nei principali media occidentali in questo momento, la verità è che non ci sono bravi ragazzi quando si tratta del conflitto in Ucraina. Ma a seconda del giorno, alcuni dei cattivi superano gli altri.

di CT Atkins – People’s World*

A Mosca, il presidente Vladimir Putin ha affermato per mesi che voleva solo fermare l’espansione della NATO in Ucraina e scoraggiare gli attacchi etnici contro i russi nel Donbass, respingendo le affermazioni secondo cui la Russia stava pianificando un attacco al suo vicino. Gli attacchi aerei di precisione e le incursioni al confine ora in corso come parte della sua “operazione militare speciale” smentiscono questo. Chiaramente, il leader russo si stava preparando per quella che il vecchio esperto George W. Bush avrebbe potuto chiamare “autodifesa preventiva”.

Putin siede a capo di una classe parassitaria di capitalisti e gangster che governa la ricchezza e le risorse rubate che generazioni di lavoratori e agricoltori sovietici hanno accumulato durante 70 anni di socialismo. Respinge l’idea che i popoli e le nazioni abbiano il diritto di determinare il proprio futuro, mette in dubbio la legittimità dell’esistenza dell’Ucraina e desidera ardentemente i giorni del vecchio impero russo . Come figura politica, questo aspirante zar moderno non merita certamente la simpatia dei progressisti e della sinistra in Occidente.

Ma ritrarre semplicemente Putin come l’ultima incarnazione di Hitler, un pazzo affamato di territorio, come fa la presidente della Camera statunitense Nancy Pelosi , significa ignorare intenzionalmente le legittime lamentele sulla sicurezza che la Russia ha avanzato per anni. (Si tratta anche di cercare i nazisti dalla parte sbagliata del confine tra Russia e Ucraina, ma ne parleremo tra poco.)

L’attuale crisi è sostenuta da problemi che risalgono a oltre 30 anni fa, dalla fine della Guerra Fredda ad oggi. Nel lontano 1991, il presidente Bush fece una promessa al leader sovietico Mikhail Gorbaciov che quando l’URSS si sarebbe ritirata dall’Europa orientale, la NATO non avrebbe cercato di annettere paesi ai suoi confini.

Se l’Occidente fosse stato veramente interessato a creare le condizioni per una pace duratura per l’Europa, in quel momento avrebbe completamente sciolto la NATO. Invece, appena un minuto è stato sprecato per dimostrare che la promessa di Bush era vuota; l’alleanza non solo si è espansa nei paesi dell’ex Patto di Varsavia come Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania, ma ha in realtà divorato nazioni che in precedenza facevano parte della stessa URSS, come Lettonia e Lituania.

Con la scusa di essere un’alleanza “difensiva” contro l’Unione Sovietica scomparsa, la NATO è stata apertamente rimodellata in uno strumento diretto della politica militare statunitense. La NATO ha contribuito a fare a pezzi il paese della Jugoslavia, ha bombardato l’Afghanistan dopo l’11 settembre e ha spinto la Libia in una guerra civile.

Data questa storia, la paura della Russia che la NATO porti l’Ucraina nella sua sfera d’influenza e si insinui direttamente fino al confine russo è tutt’altro che assurda. Non sorprende che Putin abbia chiesto agli Stati Uniti e alla NATO di rimuovere tutte le armi dall’Ucraina, che venga rilasciata una garanzia che l’Ucraina non si unirà all’alleanza e che tutte le armi nucleari ex sovietiche sul territorio ucraino siano assicurate. Qualsiasi leader russo, di sinistra, di destra o di centro, chiederebbe lo stesso.

Da questa parte dell’Atlantico, il presidente Joe Biden ha parlato incessantemente per mesi di “difendere la democrazia ucraina” e di intenzioni pacifiche, dispiegando un numero crescente di missili e truppe statunitensi più vicino al confine russo, non solo in Ucraina, ma anche in Polonia , Repubblica Ceca e altri paesi. Pienamente consapevoli delle preoccupazioni per la sicurezza della Russia, Biden e la NATO hanno comunque spinto la busta, agendo come provocatori intenzionali. Il presidente degli Stati Uniti non è un pacificatore.

Sebbene troppo pochi abbiano prestato attenzione, Biden ha anche tirato indietro il sipario sugli interessi economici statunitensi che spingono per una guerra Russia-Ucraina, quelli che trarranno profitto qui a casa dai combattimenti nell’Europa orientale. Ci sono i soliti sospetti, ovviamente, i produttori di missili e di aerei , ma gli altri grandi vincitori di questa guerra sono le grandi compagnie petrolifere e del gas .

Ripetutamente in alcuni momenti dell’attuale crisi, Biden ha minacciato la Germania e il gasdotto russo Nord Stream 2 e ha spinto Berlino a sospendere il progetto. Tutti i discorsi sull’oleodotto non sono venuti fuori dal nulla.

Aziende come Chevron, ExxonMobil e Shell, insieme alle centinaia di appaltatori di perforazione e spedizione che lavorano con loro, vogliono aumentare massicciamente le esportazioni verso un’Europa affamata di gas, ma a ostacolare c’è stata la Russia e la sua Gazprom azienda di proprietà statale. Attualmente, il gas naturale russo rappresenta oltre il 30% di tutte le importazioni nell’Unione Europea. Le principali potenze dell’UE Germania e Francia ottengono il 40% del loro gas dalla Russia, mentre altri paesi, come la Repubblica Ceca e la Romania, utilizzano solo gas russo.

Per scacciare la concorrenza e conquistare quote di mercato, le multinazionali occidentali devono rallentare il flusso di gas dall’est. Completato alla fine dell’anno scorso e destinato a diventare operativo nel 2022, Nord Stream 2 limiterebbe permanentemente le vendite negli Stati Uniti, che arrivano tramite costosi terminali di spedizione.

Il governo ucraino, che beneficia delle tasse di transito per i gasdotti terrestri esistenti, ha esercitato pressioni su Washington per tutta l’estate dello scorso anno per imporre sanzioni al Nord Stream 2 e alle società tedesche e russe che lo sostengono. Con l’invasione di Putin, i governanti ucraini e le compagnie del gas occidentali hanno ottenuto ciò che chiedevano. Il Nord Stream 2 è posticipato, a tempo indeterminato; La Germania ha rilanciato i piani per più terminali per la spedizione di gas negli Stati Uniti; e i prezzi mondiali dell’energia sono aumentati vertiginosamente a causa della guerra.

Ora, per quanto riguarda i discorsi sui nazisti, beh, i veri fascisti in questa situazione sono quelli che governano il posatoio a Kiev e hanno il comando delle forze armate ucraine. Anche se al momento sta interpretando un ruolo da protagonista, il presidente Volodymyr Zelensky, un comico di lingua russa diventato politico nazionalista, è solo l’ultimo di una serie di facce rotanti ai vertici dello stato ucraino di destra.

L’attuale governo è salito al potere sulla scia delle proteste “Euromaidan” del 2014 che hanno rovesciato l’amministrazione corrotta, sebbene democraticamente eletta, del presidente Viktor Yanukovich. Tentando di giocare l’una contro l’altra Russia e UE per ottenere il miglior accordo economico per l’Ucraina quando era al comando, Yanukovich è diventato il bersaglio di interessi economici sostenuti dall’Occidente in Ucraina e di gruppi neonazisti ultranazionalisti. Questi ultimi si unirono, con il sostegno degli Stati Uniti, per compiere un colpo di stato e mandare Yanukovich a correre per Mosca.

Sulla scia di quel colpo di stato, i sindacati e i partiti di sinistra sono stati duramente repressi in Ucraina. A Odessa, decine di membri del sindacato sono stati bruciati vivi in ​​un caso di omicidio di massa, mentre attivisti del Partito Comunista Ucraino e di altri gruppi sono stati costretti alla clandestinità .

In tutto il paese è stata lanciata una campagna di cancellazione etnica contro gli ucraini di lingua russa, con la messa al bando della lingua russa dalla vita pubblica. Nelle regioni dell’Ucraina orientale, per lo più russe, è scoppiata una violenta guerra che finora ha causato oltre 15.000 vittime. I comandanti di gruppi apertamente neonazisti e fascisti come il battaglione Azov furono incaricati delle forze armate ucraine ufficiali e diedero libero sfogo al Donbass.

Fino ad oggi, i media occidentali intervistano questi “patrioti ucraini” senza menzionare agli spettatori americani che coloro che vengono acclamati come eroi sono letteralmente nazisti . Per tutto il tempo, il governo degli Stati Uniti non batte ciglio. L’ accordo di Minsk del 2015 , che avrebbe dovuto porre fine ai combattimenti e proteggere le persone che vivevano nel Donbass, è stato ampiamente ignorato da Kiev. Non sorprende quindi che le neo-dichiarate Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk abbiano cercato la loro indipendenza e abbiano chiesto protezione alla Russia.

Dall’inizio dell’attuale crisi, il governo Zelensky ha scherzato. A un certo punto, preme per il confronto perché pensa che potrebbe essere in grado di estrarre più aiuti militari ed economici dalla NATO proteggendo i profitti del proprio gasdotto come gestore del gas russo. Poi, in un altro momento, mette in guardia contro il panico bellico quando inizia a sembrare che la situazione potrebbe effettivamente travolgerli in una vera guerra.

Zelensky ha apertamente annunciato la scorsa settimana il suo desiderio di portare a termine una guerra “con il supporto militare straniero” contro la Russia e le regioni separatiste nell’est. Poi, quando i missili russi hanno iniziato a piovere e le truppe hanno attraversato il confine, ha improvvisamente gettato il suo paese come una povera vittima in una “guerra di aggressione”. Avendo forse convinto se stesso che la Russia non avrebbe mai effettivamente risposto con un assalto militare su vasta scala, Zelensky potrebbe ora rendersi conto di aver fatto una brutta scommessa.

Tutto ciò giustifica, però, l’“operazione militare speciale” ora condotta in Ucraina dalle forze di Putin? La sua affermazione secondo cui l’Ucraina ha bisogno di essere “smilitarizzata” e “de-nazificata” può suonare come un obiettivo lodevole, data la cricca che detiene il potere a Kiev e gli sviluppi in quel paese dal 2014. Ma le azioni intraprese dall’esercito russo, che finora comportano attacchi alle infrastrutture militari ucraine, ai siti di difesa aerea, agli aeroporti e agli aerei militari, costituiscono una grande escalation del conflitto e devono essere condannati. Putin ha detto che non voleva alcuna invasione, ma ne lanciò comunque una.

Ma c’è più che sufficiente colpa per andare in giro. Gli Stati Uniti, la NATO e l’Ucraina hanno affermato di volere la pace, ma hanno adottato misure chiaramente mirate a provocare. L’accerchiamento imperialista della Russia guidato dagli Stati Uniti dopo la Guerra Fredda e le azioni brutali del governo appoggiato dai fascisti a Kiev hanno cospirato insieme per portarci a questo momento – e ora Putin sta approfittando della situazione per perseguire le proprie ambizioni imperiali.

In questa guerra, il popolo ucraino perderà. Il popolo russo perderà. I cittadini europei perderanno. E il popolo americano perderà. In tutti questi luoghi, il denaro sarà reindirizzato verso spese militari dispendiose o verso i monopoli energetici e lontano dai bisogni delle persone. In Ucraina e Russia si perderanno centinaia o forse migliaia di vite in più.

Per evitare ulteriori catastrofi e sconvolgere i piani dei profittatori di guerra, tutti i governi e le forze coinvolte devono essere spinti a ritirarsi e tornare al tavolo dei negoziati.

*Traduzione in italiano a cura di Sinistra in Europa