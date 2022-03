Azov, i nazisti dietro Zelensky

La fotografia in cima a questa nota è quella di uno dei distaccamenti del Battaglione Azov, una forza paramilitare composta principalmente da militanti di organizzazioni ucraine di estrema destra come Pravy Sector e Svoboda, movimenti protagonisti del rovesciamento del governo di Viktor Yanukovich all’inizio del 2014, e che negli anni successivi sono stati incorporati come dipendenze del Ministero degli Affari Interni del paese, e hanno importanti reti finanziarie ucraine e internazionali, tra cui, paradossalmente, quella del magnate ebreo Ihor Kolomoisky.

Fanno parte delle forze paramilitari e militari che combattono contro le milizie dell’Ucraina orientale, cresciute in quella parte del paese notoriamente più incline all’alleanza con la Federazione Russa e non con l’Unione Europea, e che resistono all’avanzata di un’estrema destra cresciuta solo nella parte occidentale del paese e a Kiev, la capitale, dove l’insurrezione e il rovesciamento del 2014 è diventato noto come “Euromaidan”, motivato proprio dalla sospensione da parte del governo Yanukovich dell’accordo di associazione tra Unione Europea e Ucraina.

Per capire la situazione in Ucraina, la prima cosa da fare è dissipare certi dubbi e un’ignoranza abbastanza diffusa su questioni fondamentali della storia del paese. Prima di tutto, la storia dell’Ucraina è stata pesantemente tesa per più di un secolo dalla sua posizione geografica tra la Russia e l’Europa. Questo la collocò nel mezzo di una guerra estremamente intensa che iniziò con la prima guerra mondiale, continuò con la guerra civile russa dopo la rivoluzione bolscevica, e fu seguita dall’avanzata fascista e nazista e dalla seconda guerra mondiale.

Un tale contesto spiega qualcosa di difficile da capire senza questo elemento: il cosiddetto “nazionalismo ucraino” è segnato dall’influenza fascista e nazista che sorse nell’Europa orientale dai settori più conservatori e reazionari delle società della regione, contro la rivoluzione russa e le organizzazioni e i movimenti di sinistra di quegli anni. Quindi, le forze dietro il governo di Volodymir Zelensky (iniziato nel 2019), seguendo le orme e le alleanze del suo predecessore Petro Poroshenko (2014-2019), hanno dichiarato il compleanno di Stepan Bandera, il leader nazionalista che ha combattuto contro l’URSS e collaborato con i nazisti a metà del secolo scorso, come giorno ufficiale di commemorazione del nazionalismo ucraino.

Le complicità che i governi occidentali hanno avuto con il governo ucraino, così incline a un’estrema destra con caratteristiche notoriamente fasciste e filonaziste, hanno sollevato allarmi per anni, ma come di solito accade quando sono in gioco interessi economici e geopolitici, sono stati generalmente messi a tacere o omessi dalla stampa privata dominante in Occidente. Infatti, come è stato denunciato in numerose occasioni, il famoso documentario Winter on Fire, ampiamente diffuso tramite Netflix, non fa praticamente alcun accenno a questa componente essenziale dell’assalto del 2014 per destabilizzare e rovesciare il governo ucraino, quando era guidato da milizie con una componente fascista e neonazista, notoriamente ed esplicitamente.

Le simbologie non sono superflue, e quello che è stato menzionato su Stepan Bandera non è l’unica cosa. Lo stemma del Battaglione Azov consiste in una runa wolfsangel stilizzata e, dietro, un sole nero, entrambi simboli ampiamente utilizzati nella Germania nazista, tra l’altro, da intere divisioni delle SS o Waffen SS, il corpo d’elite dell’esercito di Hitler.

Non deve quindi sorprendere che nelle successive votazioni all’Assemblea Generale dell’ONU su una risoluzione contro la glorificazione del nazismo e altre forme di odio razziale, i voti contrari siano venuti dagli Stati Uniti e dall’Ucraina, con l’astensione dei governi dell’Unione Europea e una grande maggioranza di paesi che hanno votato a favore.

Le simpatie naziste del governo ucraino hanno persino provocato una protesta da parte dello Stato di Israele, stretto alleato del governo statunitense. L’ambasciatore israeliano in Ucraina, Joel Lion, ha fatto diverse dichiarazioni e post sui suoi social network rifiutando la glorificazione del nazismo da parte dell’estrema destra ucraina.

I legami internazionali e il lavoro di questo estremista di destra fascista, costituito come gruppo paramilitare con riconoscimento ufficiale da parte dello stato ucraino, sono stati evidenziati in numerosi comunicati stampa anche in Europa e negli Stati Uniti, i cui governi stanno promuovendo una politica estera che utilizza il governo ucraino come punta di diamante di un assalto geopolitico della NATO verso territori confinanti con la Russia, cercando di dipingere la Russia come un potenziale “invasore” dell’Ucraina, in un contesto in cui nell’est del paese e nella penisola di Crimea, c’è una significativa maggioranza di abitanti di lingua russa con legami storici e culturali con la Russia, che rifiutano la deriva estremista di destra del governo di Kiev.

Le prove sono abbondanti. Un recente articolo del media statunitense Newsweek ha riconosciuto espressamente le relazioni e il profilo di questi gruppi, che in pratica funzionano come alleati della NATO contro la Russia: “Un anno dopo l’1/6, la guerra in Ucraina attira l’estrema destra statunitense per combattere la Russia e addestrarsi alla violenza in casa”, riferendosi ai legami con l’estrema destra statunitense e l’assalto al Campidoglio a Washington all’inizio dell’anno scorso.

I

media spagnoli Publico. es riconosciuto qualche giorno fa (“El polvorín neonazi en Ucrania”): “Dalla rivolta di Maidan del 2014, il governo, l’esercito e le forze di sicurezza hanno istituzionalizzato nei loro ranghi ex milizie e battaglioni di volontari legati all’ideologia neonazista”, ha detto recentemente Kuzmenko a Newsweek, citando come esempio il distaccamento per le operazioni speciali di Azov, che è stato istituito dal ministero dell’Interno dell’Ucraina nel 2014, e successivamente trasferito alla Guardia nazionale (…. Otto anni dopo, mentre i combattimenti nella regione del Donbas non sono cessati, e alle soglie di un possibile confronto Russia-Ucraina con la NATO nel mezzo, non tutti gli americani di buon senso geopolitico hanno chiuso i ranghi con il loro governo. Ancora meno quando la minaccia della violenza estremista di destra e del terrorismo è già considerata la principale minaccia interna del paese. Più di alcuni gruppi e attivisti neonazisti europei e americani (anche spagnoli) hanno visitato l’Ucraina negli ultimi anni per prendere contatti o ricevere addestramento paramilitare.

Tuttavia, gli Stati Uniti e gli altri governi della NATO continuano a ignorarlo, e i media allineati alla loro geopolitica stanno intensificando una serie di misure economiche e militari in Ucraina e nelle zone circostanti, come lo strategico Mar Nero, per rafforzare la posizione del governo ucraino e per indebolire e assediare le popolazioni filorusse in Crimea e nell’Ucraina orientale, e anche, direttamente, la Federazione Russa, la cui sicurezza territoriale è fortemente minacciata dal possibile ingresso del governo ucraino nel patto politico-militare della NATO.

Fonte: rivista De Frente

https://www.altrenotizie.org/spalla/9546-azov-i-nazisti-dietro-zelensky.html