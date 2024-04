La breccia nelle difese ucraine a Očeretyno continua ad essere sfruttata dalle truppe russe. Nella carta, la differenza tra il fronte al 23 aprile e a oggi (quindi senza considerare quello che sta effettivamente succedendo oggi. “Oggi”, per queste valutazioni che si basano sulle informazioni che filtrano dal campo, significa essere comunque in ritardo di almeno 24 ore).

Queste sono le modifiche:

1 – dopo avere occupato la totalità di Očeretyno, le truppe russe sono arrivate ad Arhanhel’s’ke.

2 – a sud di Očeretyno sono stati presi i villaggi di Soloviove e Novobakhmutivka.

3 – si registra un’ulteriore avanzata nei campi tra Novobakhmutivka e la periferia nord di Berdyči, che sta venendo evacuata dalle truppe ucraine essendo sotto attacco da tre lati. Pare che lo stesso stia succedendo anche a Semenivka, più a sud, ma mancano informazioni certe.

4 – nel settore di Novokalynove metà dell’insediamento è sotto controllo russo, come anche parte di Keramik. Anche qui, pare che le truppe ucraine si stiano ritirando per evitare di finire in una sacca se i russi riuscissero a prendere in tempi brevi Arkhanhel’s’ke.

L’operazione sviluppata dai russi presenta evidenti somiglianze con quella di Popasna, ma ovviamente è da vedere se avrà anche le stesse conseguenze. Leggo da più parti di “sfondamento del fronte”, ma va considerato che per questo non basta che qualcuno si ritiri, ma anche che l’opponente abbia sufficienti forze per incalzarlo, aprire altre brecce, sfruttare le occasioni che si creano e trasformare la ritirata in rotta. Al momento in quel settore non ci sono sufficienti truppe russe per una cosa del genere, e anche la logistica non è molto comoda considerando che si tratta di fare affluire rifornimenti in una zona appena conquistata, nella quale non sono ancora state ultimate le operazioni di filtraggio, sminamento e messa in sicurezza. Per ora non c’è nessuno sfondamento, solo un’avanzata.