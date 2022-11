Perché è importante boicottare i mondiali in Qatar

I Mondiali di calcio in Qatar stanno suscitando un certo scalpore nell’opinione pubblica. Abbiamo incontrato un attivista della campagna #boycottqatar2022 per parlare dei retroscena della Coppa del Mondo, dei pensieri e dei sentimenti dei tifosi.

Fonte: Klasse Gegen Klasse

Diamo il benvenuto a Stefan Stoll dell’iniziativa #boycottqatar2022 per un’intervista. Presentati.

Mi chiamo Stefan Stoll, sono di Karlsruhe e sono attivo nella tifoseria del Karlsruher SC con “Blau-Weiß statt Braun” (Bianco-Blu invece di Marrone) e, da quest’anno, con #boycottqatar2022. Quest’ultima è in realtà una rete che si oppone all’organizzazione della Coppa del Mondo in Qatar, in quanto riteniamo che rappresenti l’apice della commercializzazione del nostro sport. I diritti umani, i destini umani e molto altro non contano affatto. Si potrebbe dire che l’assegnazione al Qatar nel 2010 sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Colleghiamoci direttamente lì: Perché si sostiene il boicottaggio? Quali sono le ragioni specifiche che riguardano gli appassionati di calcio, ma anche quelle che dovrebbero motivare tutti a sostenere la vostra iniziativa?

Da un lato, la situazione stessa del Qatar, ad esempio la violazione dei diritti umani in relazione alle donne e alla comunità queer. In secondo luogo, le condizioni dei lavoratori sono così terribili da avvicinarsi alla schiavitù. Tutti hanno sentito parlare delle oltre 6.000 persone morte nella costruzione degli stadi e rifiutiamo anche il “sistema della kafala”. Le autorità hanno sempre ignorato le prove provenienti da tutto il mondo.

In Qatar non c’è alcuna cultura calcistica, e ciò che una Coppa del Mondo dovrebbe fare in quel paese va completamente al di là della comprensione degli appassionati di calcio. È anche una follia che un torneo di questo tipo venga assegnato a un Paese in cui l’estate è così calda da dover essere disputato in inverno. Tuttavia, gli stadi dovranno probabilmente essere raffreddati di circa 20 gradi per rendere possibile lo sport. Questo ci porta al prossimo aspetto importante, la questione della sostenibilità. Alcuni degli stadi costruiti saranno demoliti dopo il torneo, perché non saranno più utilizzati dopo le quattro settimane. È ormai risaputo che le squadre e i tifosi devono essere ospitati per la maggior parte fuori dal Paese, poiché non c’è abbastanza spazio nel Qatar stesso. Di conseguenza, devono essere trasportati in aereo più volte.

Non abbiamo nemmeno menzionato la massiccia corruzione con cui è stato assegnato il contratto. Nel complesso, le condizioni sono semplicemente intollerabili. L’unica cosa che conta è fare soldi in Qatar. La Coppa del Mondo deve servire a migliorare l’immagine del Qatar nel mondo.

Il Qatar è il risultato di uno sviluppo più lungo? Quali sono i parallelismi e le differenze che vede rispetto all’assegnazione dei Mondiali di calcio del 2014 in Brasile e dei Mondiali di calcio del 2018 in Russia, anch’essi visti in modo critico all’epoca?

Beh, con la Russia è stato certamente critico all’epoca, e comunque ora, in retrospettiva. Anche il Brasile. Purtroppo, nel recente passato, la Coppa del Mondo è stata assegnata a Paesi con un certo sistema di regole. La FIFA ha alcuni desideri, come l’esenzione fiscale e simili. Sembra che sia più facile fare soldi in questi Paesi. Quando la corruzione della FIFA, a lungo sospettata ma mai provata, è stata finalmente svelata nel maggio 2015, ha gettato una luce diversa sul Qatar. Credo che il Qatar abbia fatto il passo più lungo della gamba combinandolo con altre assurdità, come quella di dover organizzare il torneo in inverno.

È semplicemente incomprensibile assegnare la Coppa del Mondo a un Paese in cui il torneo deve adattarsi al Paese, in cui i tifosi non possono fare nulla e non hanno nulla da dire, ma si limitano a fornire belle immagini e a spendere soldi. Inoltre, il Paese si riempie solo le tasche, l’ambiente viene ignorato e non c’è bisogno di una cultura del calcio. Credo che questo sia il motivo principale per cui si è concentrata la protesta in vista del Qatar. Il boicottaggio completo era una richiesta massima, in realtà era chiaro che non poteva essere soddisfatta. Tuttavia, credo che meno spettatori ci saranno a questo evento, maggiore sarà il danno all’immagine della FIFA. Forse allora penseranno un po’ di più a ciò che stanno effettivamente facendo in occasione della prossima assegnazione.

La controparte ritiene che la Coppa del Mondo in Qatar migliorerebbe le condizioni del paese. L’attenzione della popolazione mondiale avrebbe un effetto positivo sulla situazione dei diritti umani ed è proprio per questo che tali eventi dovrebbero svolgersi in Paesi come il Qatar. Qual è la sua risposta a questa domanda?

Questo argomento non è vero dall’inizio alla fine. Se si guarda al passato, l’attenzione si è sempre concentrata brevemente su questo Paese. In seguito, la pubblicità è sparita di nuovo, gli stadi sono semplicemente caduti in rovina e la situazione dei diritti umani non è cambiata. In Russia, ad esempio, intere popolazioni sono state trasferite per i Mondiali di calcio del 2018. In sostanza, la situazione sarà la stessa in Qatar. Durante il torneo la situazione sarà tale da non degenerare: per le immagini televisive, ad esempio, si tollererà la presenza di qualche bandiera arcobaleno e, non appena il torneo sarà finito, si tornerà al vecchio modus operandi.

Sul vostro sito web scrivete di un contributo di ARD, in cui viene propagandata l’euforia che ha preceduto il torneo. Allo stesso tempo, Sportschau ha pubblicato qualche giorno fa un documentario intitolato “La Coppa del Mondo della vergogna”. Come classifica questo comportamento delle emittenti pubbliche, che detengono anche i diritti di trasmissione in Germania? Poche settimane fa, il governo del Qatar ha emanato un catalogo di regole per gli stessi detentori di diritti radiotelevisivi sulle modalità di trasmissione delle notizie in loco. Cosa si aspetta dalla copertura mediatica durante il torneo?

Questo catalogo di regole dimostra come il governo del Qatar stia calpestando la libertà di stampa e stia persino cercando di influenzare la stampa internazionale nella sua direzione. Per quanto riguarda i servizi delle emittenti pubbliche, che a volte promuovono l’atmosfera di un grande torneo di calcio, ma poi riportano anche le violazioni dei diritti umani in Qatar: Credo che questa sia anche la missione delle emittenti pubbliche, quella di riferire in modo critico. Si presume, tuttavia, che le critiche non saranno troppo forti durante il torneo stesso. Almeno non dall’ente che trasmette la Coppa del Mondo. Perché sono semplicemente interessati alle belle immagini. Dubito, tuttavia, che li otterranno così facilmente, perché non c’è quasi nessuna visione pubblica. Chi sarebbe sorpreso? Nemmeno io ho voglia di stare fuori in inverno.

Prima ha accennato brevemente al fatto che il boicottaggio sarebbe la massima richiesta, ma non sembra fattibile. Che cosa spera esattamente dal boicottaggio, di che portata deve essere per avere un effetto reale?

Vorrei soffermarmi brevemente sul passato recente. Questo movimento di boicottaggio ha appena preso slancio. Questo include azioni come quella della squadra nazionale belga, che ha recentemente annunciato che avrebbe giocato con maglie nere e pubblicità nera su maglie nere. O la fascia da capitano con i colori dell’arcobaleno che Manuel Neuer vuole indossare. Penso che queste siano tutte piccole misure che danneggiano prima il Qatar, perché non lo vogliono affatto. Per quanto riguarda la portata del boicottaggio, penso che si tratti di cercare di garantire che questo evento non porti il successo finanziario desiderato. Né per il governo del Qatar, né per la FIFA, né per gli sponsor e le nazioni partecipanti. Inoltre, la reputazione della Coppa del Mondo non può essere utilizzata dal Qatar per riscattarsi. Credo che si tratti, per quanto possa sembrare sciocco, di massimizzare il danno economico. Ciò significa che si consumano meno prodotti degli sponsor, come Coca-Cola o McDonalds. Per quanto riguarda i diritti di trasmissione televisiva, sarebbe ovviamente bello se semplicemente nessuno li guardasse, il che è certamente utopico. Ma se i dati di ascolto fossero sensibilmente peggiori rispetto ai tornei passati, l’effetto sarebbe sicuramente quello di far riflettere i responsabili sulle assegnazioni future.

Molti degli approcci di cui avete parlato, come il ritiro dal consumo del torneo, sono opzioni di protesta passive. Avete pensato di portare la protesta in piazza? C’è stato uno scambio di opinioni su questo tema nella scena dei tifosi attivi delle squadre di calcio tedesche?

È teoricamente realistico, ma è difficile riunire l’intera scena calcistica. L’ultima volta che le tifoserie di diversi club sono scese in piazza insieme per una manifestazione è stata a Francoforte nel 2005. All’epoca si opponeva alle eccessive misure di sicurezza e ai controlli negli stadi di calcio tedeschi. Le cose sono peggiorate costantemente con l’avvicinarsi dei Mondiali di calcio del 2006 in Germania. A volte bastavano semplici controlli di polizia in occasione di partite di calcio per essere inseriti nell’archivio “Violent Offenders in Sport”. La “favola estiva” è stata un disastro per la cultura calcistica e per i tifosi della scena attiva.

Suggeriamo piuttosto di organizzare eventi alternativi durante il periodo del torneo. I pub di calcio potrebbero offrire discussioni, quiz o serate di cinema. Stiamo pensando di promuovere partite amatoriali che si svolgono durante le partite della Coppa del Mondo, alle quali potrebbero partecipare centinaia o forse anche migliaia di persone. Ad esempio, esiste un’azione chiamata Back2Bolzen che si svolge a livello nazionale. L’idea è quella di organizzare tornei di calcio per hobby per mostrare il vero calcio come programma alternativo alla Coppa del Mondo. Ma ci sono state anche azioni artistiche, come Fleck der Schande, che si ripeterà in forma simile al Westfalenstadion.

L’ultima domanda ne è la diretta conseguenza. Come possono le persone sostenervi, partecipare attivamente con voi?

Contiamo sul fatto che le persone che decidono attivamente di boicottare si impegnino nella loro regione, nella loro scena di fan e organizzino tali eventi. Li sosteniamo poi con la nostra attività di sensibilizzazione, in modo che un maggior numero di persone ne venga a conoscenza. Offriamo anche striscioni e adesivi sul nostro sito web, che poi arrivano negli stadi e nelle immagini televisive grazie ai sostenitori.

La gente dovrebbe rendersi conto che può fare a meno di questa Coppa del Mondo. Perché di certo non sarà bello!