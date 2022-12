Il 90% degli obiettivi contro cui l’Ucraina spara a Donetsk sono civili

Bruno Carvalho è un giornalista portoghese. Dal 28 marzo è stato inviato di guerra nel Donbass, dove è rimasto per più di sei mesi come unico giornalista della penisola iberica in questa regione.

Intervista a cura di Guadalupe Barahona per Mundo Obrero

I suoi lavori sono stati pubblicati su CNN, Nòs Diário, Gara e Público de Portugal. Mundo Obrero ha approfittato della sua presenza all’evento “La guerra in Ucraina, cimitero della verità”, organizzato a Oviedo dal Partito Comunista delle Asturie, per intervistarlo su una delle realtà più taciute di questa guerra, che nel Donbass sta devastando la popolazione da 8 anni.

G.B.: Quali attori stanno intervenendo sul fronte del Donbass?

B.C: Dobbiamo considerare che questo fronte è attivo dal 2014, e dopo il colpo di Stato di Maidan (novembre 2013-febbraio 2014), quando si è verificato il processo di ribellione popolare in Ucraina contro il colpo di Stato, e il massacro nella casa dei sindacati a Odessa (maggio 2014), è iniziata la guerra civile. Su quella linea di contatto, definita successivamente dagli accordi di Minsk (settembre 2014), erano già presenti forze ucraine.

C’è l’esercito nazionale ucraino, che comprende battaglioni neonazisti come il battaglione Azov, il battaglione Aidar e altri gruppi che hanno legami con i partiti politici. Stiamo parlando di un fronte che è sempre stato attivo. In questo momento, tra le forze ucraine, ci sono molti stranieri che combattono: migliaia di polacchi e di altre nazionalità sono direttamente coinvolti nei combattimenti. Ad esempio, il New York Times ha recentemente pubblicato una notizia secondo cui, secondo le sue fonti, l’operazione che ha respinto le forze russe sul fronte di Kharkov verso Lugansk è stata architettata dalle autorità statunitensi e britanniche. C’è un coinvolgimento molto forte della NATO, non solo nell’invio di armi, ma anche nell’intelligence, con soldati sul terreno, con esperti di artiglieria pesante e di gestione delle operazioni militari.

Dall’altra parte, ci sono sempre state le milizie delle Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk, anch’esse composte da diversi battaglioni con nomi diversi, brigate, ecc. con interessi, linee politiche e ideologiche diverse, che sono state poi formate come milizie per essere meglio organizzate come esercito regolare di queste due repubbliche. E dal 24 febbraio si sono aggiunte anche le forze russe, e non solo russe: ci sono soldati provenienti dalla Cecenia, dal Daghestan, dalla Crimea, dall’Ossezia, da diverse parti della Federazione Russa che stanno combattendo nel Donbass. Oggi è in corso un processo di integrazione degli eserciti di Donetsk e Lugansk nelle forze armate russe a seguito dell’adesione di questi territori alla Federazione Russa. E c’è anche il gruppo di mercenari Wagner, professionisti pagati che combattono in quell’area del Donbass.

Ci sono diverse realtà, molte contraddizioni e molti attori che stanno combattendo in questo momento.

G.B: Qual è lo stato d’animo della popolazione civile nel Donbass, che da tanti anni subisce bombardamenti, attacchi a edifici civili, ecc. Qual è lo stato d’animo della popolazione e qual è il principale desiderio della gente in quell’area?

B.C: Quando sono stato lì per la prima volta nel 2018 la gente già si lamentava del fatto che la Russia non fosse venuta a salvarli, c’erano già bombardamenti e attacchi da parte dell’Ucraina. Poi sono tornato il 28 marzo di quest’anno e sono rimasto per 6 mesi. E lungo il cammino ho visto realtà diverse. Il 24 febbraio la popolazione civile ha festeggiato l’ingresso della Russia, ma in questo momento c’è una situazione di incertezza: la gente è sopraffatta, ha paura, vive nella disperazione perché ora arriva la sbornia di capire che le cose non saranno così veloci come si pensava.

“L’Ucraina commette crimini di guerra in modo permanente, sistematico e intenzionale. C’è l’intenzione di punire collettivamente un popolo che è sempre stato filo-russo”.

A partire da febbraio si sono intensificati i bombardamenti sui civili. Ma da maggio in poi la situazione è peggiorata, ne sono stato testimone: abbiamo iniziato a vedere cadere granate non solo in periferia, ma anche nel centro di Donetsk. Negli ultimi due giorni l’intera città è stata pesantemente bombardata. Per darvi un’idea, ieri (2 dicembre) sono stati uccisi 5 civili e 17 sono stati feriti. Ma questa è una realtà permanente. Ogni giorno cadono in media 100 granate sulla città di Donetsk. A 15 giorni fa, i civili feriti dal febbraio di quest’anno erano 2100, con più di 500 morti, tra cui 23 bambini; 89 persone hanno perso gli arti inferiori calpestando le mine terrestri a Donetsk.

Sono sorpreso, come giornalista, degli attacchi a una città che non ha una presenza militare significativa, perché la linea del fronte è fuori dalla città. Il 90% degli obiettivi su cui l’Ucraina spara a Donetsk sono civili. Parlerò solo di ciò che ho visto: ospedali attaccati, 2 maternità, 4 alberghi, non parlo delle zone residenziali, perché questo è tutto il giorno; scuole, università, trasporti, autobus, mercati, supermercati, negozi normali, parrucchieri, ecc. Così potete andare al supermercato, salutare la vostra famiglia e non tornare mai più. Ho visto scene di assoluta carneficina. Ho assistito a un massacro nella piazza dei Commissari di Baku in cui sono state uccise 13 persone, tra cui due bambini. Quando sono arrivato c’erano pezzi di corpi ovunque. I testimoni che si trovavano lì erano stupefatti, non riuscivamo a spiegarci la situazione, perché si tratta di un centro di comunicazioni e di commercio, e quindi vi erano riunite molte persone. Ho visto persone morte nel mercato all’aperto di Donetsk, dove sono state uccise sei persone. Ho visto persone morte all’interno di autobus; davanti all’hotel Donbass Palace; l’hotel dove ho vissuto per due mesi è stato bombardato, pieno di giornalisti.

Non c’è dubbio che l’Ucraina commetta crimini di guerra in modo permanente, sistematico e intenzionale. C’è l’intenzione di punire collettivamente un popolo che è sempre stato filo-russo, non solo nei vari processi elettorali nel corso della storia dell’Ucraina dal 1991, ma anche dopo, quando è iniziata la guerra civile. Un popolo che ha sempre voluto lasciare l’Ucraina: attraverso l’indipendenza o l’adesione alla Federazione Russa.

La popolazione vive in una situazione molto difficile, dove manca tutto, a cominciare dall’acqua. In questo momento c’è un problema con il riscaldamento delle case, perché la maggior parte dei lavoratori sta combattendo sul fronte, la classe operaia del Donbass è completamente mobilitata: insegnanti, minatori, lavoratori dell’industria, stanno combattendo. Questo crea difficoltà in città. È una situazione molto difficile, con tutto il silenzio dei media occidentali su quanto sta accadendo nel Donbass, che fa sì che la gente provi una forte repulsione per le posizioni politiche dei governi occidentali.

Quando ho chiesto loro se non fossero preoccupati per il mancato riconoscimento dei referendum da parte dell’Occidente, mi hanno risposto: “Cosa ci importa della posizione dell’Occidente, se non hanno mai voluto sentirci?”.

“C’è una chiara intenzione di egemonizzare una certa narrazione su questa guerra per imporre un discorso e una visione al pubblico.

G.B.: Non ricordo immagini dei bombardamenti a Donetsk di cui lei è stato testimone, ma ho nella mente altre immagini che hanno aperto i notiziari quando ci sono stati bombardamenti a Kiev. Se le immagini ci sono, perché non vengono diffuse? Qual è il meccanismo che permette di mettere a tacere reati così gravi come quelli che lei descrive?

B.C.: Per molti mesi sono stato l’unico giornalista della penisola iberica in tutto il Donbass, da quella parte del conflitto. Alcuni colleghi portoghesi mi hanno chiesto di aiutarli a entrare in Donbass, ma poi mi hanno detto che non potevano andare perché la loro direzione dei media non voleva. Come mai c’è un solo giornalista della penisola iberica e migliaia di giornalisti dall’altra parte? Questo squilibrio implica un’intenzionalità, quella di non dare voce all’altra parte del conflitto. Dico questo perché sono consapevole del grado di eccezionalità che vivo come professionista che lavora per i grandi media. La CNN Portogallo trasmette il mio lavoro, ma io sono uno di loro. Poi ci sono migliaia di lavori dall’altra parte che avvengono in continuazione. Io ho a disposizione 3 minuti al giorno, mentre l’altra parte può arrivare a 30 minuti. C’è una chiara intenzione di egemonizzare una certa narrazione di questa guerra per imporre un discorso e una visione ai cittadini.

Non sto chiedendo di concentrare l’attenzione sulla Russia. Chiedo una copertura equa di entrambe le parti. Perché i civili del Donbass non sono meno civili di quelli dell’altra parte: muoiono allo stesso modo, soffrono allo stesso modo e soffrono da molto tempo, dal 2014, e penso che sia inumano chiudere gli occhi su ciò che sta accadendo lì.

G.B: Perché gli Stati Uniti e l’Unione Europea, che sono chiaramente schierati in questo conflitto, hanno così paura dell’informazione, censurando apertamente i media sul territorio europeo?

B.C: La verità è sempre rivoluzionaria, nel senso che aiuta a risvegliarsi, a creare conoscenza, a comprendere meglio ciò che sta accadendo. Uno dei dettagli che trovo più sconcertanti è che gran parte del lavoro giornalistico che viene fatto sulla guerra non ha un contesto: si parla della morte di qualcuno, dell’attacco a un ponte, ma non c’è un contesto, non si spiega come è iniziata questa guerra, un contesto più politico, e questo ci impedisce di avere una lettura storica dei fatti.

Vietando l’accesso a media come RT e Sputnik e non permettendo a questi media di recarsi nel Donbass, è evidente che l’informazione fa parte di questo conflitto. Sappiamo che la propaganda e la disinformazione sono un’arma in ogni guerra, anche da parte russa. Pertanto, l’obiettivo dei media dovrebbe essere quello di abbattere questi ostacoli, di discernere ciò che è propaganda da ciò che è vero. E questo non sta accadendo. Se il Ministero della Difesa ucraino rilascia una dichiarazione in cui afferma che c’è un aviatore che riesce a distruggere tutti gli aerei russi e nessuno conosce il suo nome, ecc. Così è successo, e poi si è scoperto che era una bugia, che questo “fantasma di Kiev”, come lo chiamavano, non esisteva. Stiamo vedendo come i media partecipano direttamente a questo sforzo bellico: siamo parte di questa guerra, non solo inviando armi, denaro, supporto logistico, intelligence satellitare, pagando con le nostre tasse gli stipendi dei combattenti della parte ucraina, e allo stesso tempo i nostri media partecipano direttamente a questo sforzo bellico, facendo la loro parte per difendere una parte della guerra.

G.B. Lei ha detto che non abbiamo mai visto un’operazione di propaganda così massiccia. È impressionante dire questo dopo la guerra in Iraq e dopo la guerra in Siria. Cosa la spinge a pensare in questi termini?

B.C.: Non dico questo perché le bugie sono peggiori, ma perché il grado di diffusione della propaganda è più avanzato. Ora, con i social network, è possibile raggiungere un numero maggiore di persone. Mi sembra anche che in questo processo siano coinvolti più soldi. Ci sono grandi agenzie di stampa che aiutano direttamente le forze ucraine. Parlo con molti giornalisti e concordiamo sul fatto che non abbiamo mai visto una campagna del genere: né ai tempi dell’Iraq, né ai tempi dell’Afghanistan, né ai tempi della Siria. Ora la tecnologia è più avanzata, non solo in campo militare, con i droni suicidi e il tipo di tecnologia utilizzata, ma anche nel campo dell’informazione: social network, tecnologia per manipolare i video, ecc. Quindi, c’è una serie di circostanze che mi portano a credere che questa sia la più grande operazione di propaganda della storia.

G.B: Qual è l’importanza del movimento per la pace in Europa?

A.C.: Se oggi vi dichiarate a favore della pace, sarete bollati come Putinisti. Tutto qui. Essere a favore della pace significa essere filorussi, è assurdo. Come giornalista non mi piace fare analisi politiche. Quello che posso dire è che quando c’è stata la Prima Guerra Mondiale si è creata un’atmosfera simile. I nazionalisti uccisero Jean Jaurès perché era contrario alla guerra, con l’idea che fosse un traditore: se non eri con il tuo esercito, eri con il nemico, che fossi francese o tedesco. È stato assurdo. Ora è la stessa cosa, se sei russo e dici di essere contro la guerra, sei bollato come filo-ucraino.

Soprattutto, credo sia importante guardare al contesto della guerra. Credo che questa sia una conseguenza della fine dell’Unione Sovietica, nel senso che c’è un insieme di territori disaggregati, in cui non c’era il desiderio di vedere le diverse identità nazionali e culturali che esistevano all’interno di quegli stessi territori, come l’Ucraina. Per cercare fin dall’inizio di avvicinare questi Paesi all’Occidente, alla NATO, bisogna capire il contesto, leggere la storia, studiare quello che è successo finora, guardare tutti gli accordi firmati, tutti i processi elettorali, tutti i momenti politici che hanno portato a questo. E non credere che Putin si sia svegliato una mattina di febbraio e si sia detto: “Oggi non ho niente da fare, ho voglia di invadere l’Ucraina”. Possiamo essere contrari alla decisione di Putin se vogliamo, ma questo non significa che possiamo spegnere tutto quello che è successo prima. Quando dico tutto, mi riferisco al colpo di Stato che ha rovesciato il presidente Viktor Yanukovych e a tutto quello che è successo da allora.

Naturalmente, credo che la pace sia importante. Soprattutto, che ci possa essere un negoziato, che si possa aprire una strada, che secondo me deve passare attraverso il dare voce ai civili, alle persone che vivono in quei territori, per capire se la gente del Donbass, di Kherson, di Odessa, dove vuole essere, cosa vuole essere. Ma non mi sembra che ci sia la possibilità di farlo. Sto solo ipotizzando quella che potrebbe essere una soluzione: ascoltare la gente. Il referendum che si è svolto è stato il referendum possibile in un contesto di guerra. Penso che se ci fosse un referendum in una situazione di pace, a cui potrebbero partecipare più persone e che sarebbe più legittimato, non dai Paesi dell’Occidente, ma soprattutto dalla gente del posto.

G.B.: Lei ha coperto altri conflitti come giornalista, cosa c’è di specifico nella guerra in Donbass?

B.C: Sono stato in Colombia con le FARC e sono conflitti molto diversi. Dopo gli accordi di pace, ho intervistato i comandanti Jesús Santrich (FARC, Seconda Marquetalia) e Uriel (ELN). Per quasi un mese nelle montagne della Colombia, ho avuto l’opportunità di parlare a lungo con i guerriglieri su come si sviluppa la guerriglia nel concetto delle FARC. Non ha nulla a che fare nemmeno con la guerra civile nel Donbass. Si è trattato più che altro di una guerra di posizione fino a febbraio e, soprattutto, dopo gli accordi di Minsk. Nel 2018 sono stato per la prima volta nel Donbass e ho avuto il mio primo contatto con il conflitto. Ho sentito dei bombardamenti, ma sporadici. Gli accordi sono stati violati, ma si è trattato di una guerra a bassa intensità.

Oggi, invece, anche il lavoro giornalistico deve adattarsi alle nuove circostanze, che sono molto più difficili, perché il peso dell’artiglieria è brutale. Ci sono sviluppi sul terreno e c’è un misto di movimento e guerra posizionale, ma l’artiglieria è la protagonista. Ci sono luoghi del fronte in cui le immagini ci ricordano la Prima Guerra Mondiale: centinaia di soldati in trincee piene di fango, acqua, pioggia, neve, dove i droni aiutano a correggere l’artiglieria. Qui si sperimentano nuove tecnologie, come i droni suicidi.

G.B.: Già nel 2004 Ignacio Ramonet parlava di “insicurezza dell’informazione”, alludendo alla mancanza di garanzie sulla veridicità di ciò che i media trasmettono. Quanto è importante la presenza fisica dei giornalisti sul terreno per contrastare questa insicurezza dell’informazione e in che misura le condizioni materiali del lavoro giornalistico stanno trasformando il corrispondente di guerra in una specie in via di estinzione?

B.C.: È importante che i giornalisti siano sul posto, ma non per fare quello che gli eserciti di ciascuna parte vogliono che facciano. Altrimenti, è come non esserci. Il punto è che questa è sempre più la realtà. Tra un giornalismo condizionato da chi controlla il terreno e un giornalismo condizionato dalla precarietà o dalla linea editoriale di ogni media, non rimane molto spazio per la verità. Se vogliamo un giornalismo democratico, abbiamo bisogno di reporter che si dedichino completamente e con tutto il cuore al loro lavoro, senza temere di perdere il posto quando espongono fatti che mettono in discussione la narrazione egemonica.