Massicci cortei in Brasile in difesa della democrazia dopo il tentato golpe contro Lula

Da Brasilia e San Paolo a Manaus, le capitali degli Stati si stanno mobilitando in risposta al tentativo di colpo di Stato di domenica da parte di sostenitori filo-Bolsonaro. Inoltre, sono previste marce anche a New York, Buenos Aires, Berlino e Barcellona, tra le altre città del mondo.

Dopo il tentativo di colpo di Stato messo in atto dai manifestanti pro-Bolsonaro la scorsa domenica pomeriggio, la società civile, le organizzazioni sociali, i movimenti popolari e i partiti politici hanno indetto manifestazioni di piazza in tutto il Brasile in difesa della democrazia. San Paolo e Brasilia sono al centro della maggior parte delle manifestazioni, che sono iniziate a mezzogiorno e raggiungeranno il culmine in serata.

A San Paolo, le manifestazioni sono iniziate a mezzogiorno, in Largo San Francisco, davanti alla Facoltà di Giurisprudenza della USP, con l’appello del Collettivo USP sotto lo slogan “In difesa della democrazia” di fronte ai “gravi eventi golpisti che si sono verificati a Brasilia e in altre città del Paese”. La gente in piazza difenderà la democrazia e i propri diritti sociali”, ha riferito l’organizzazione, secondo quanto riportato dal sito web di Brasil de Fato.

I movimenti popolari si riuniranno anche nella città di San Paolo a partire dalle 18.00. L’incontro si terrà nello spazio MASP di Paulista Avenue. “Gli eventi includeranno la partecipazione di diversi movimenti sociali raggruppati nei fronti Povo Sem Medo e Brasil Popular, che hanno deciso di organizzare la manifestazione questa sera”, hanno riferito le organizzazioni.

La CUT di San Paolo ha indetto marce in difesa della democrazia in diverse zone della città di San Paolo “per ripudiare il colpo di Stato”.

Moisés Selerges, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC (@smabc) participa do ato na Avenida Paulista em defesa da democracia. Confira a mensagem do dirigente. pic.twitter.com/sqyCJuDsLp — CUT São Paulo (@CUTsaopaulo) January 9, 2023

Nel frattempo, a Brasilia, epicentro del tentativo di colpo di Stato, la manifestazione è iniziata alle 17 davanti al Palazzo Buriti. Secondo l’appello delle organizzazioni, l’obiettivo è chiedere la destituzione del governatore Ibaneis Rocha (MDB), che è stato rimosso dall’incarico per 90 giorni per ordine del ministro Alexandre de Moraes del Tribunale Supremo Federale (STF).

Inoltre, il Partito dei Lavoratori ha invitato i suoi manifestanti in tutto il mondo a scendere in piazza per condannare gli eventi. “D’ora in poi siamo in mobilitazione permanente. Domani alla fine del pomeriggio avremo manifestazioni in difesa della democrazia e contro i criminali in vari luoghi del Brasile. Oltre all’offensiva giudiziaria e di polizia, abbiamo l’offensiva popolare”, ha dichiarato il presidente del partito, Gleisi Hoffmann.

Gli incontri internazionali si svolgeranno, tra gli altri, a New York (Stati Uniti), Buenos Aires (Argentina), Berlino (Germania), Barcellona (Spagna), Roma (Italia), Dublino (Irlanda), Città del Messico (Messico), Lisbona (Portogallo), Londra (Regno Unito) e Zurigo (Svizzera).

Allo stesso tempo, il Presidente Lula ha continuato a ricevere telefonate da diversi leader ed ex presidenti, che hanno espresso il loro ripudio per quanto accaduto e la loro solidarietà con il popolo brasiliano. Nelle ultime ore, il leader petista ha comunicato con l’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, il presidente cubano Miguel Díaz Canel e il primo ministro portoghese António Costa