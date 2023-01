DOMENICA DI SANGUE A LONDONDERRY, IL SOLDATO F TORNA IN TRIBUNALE.

Parenti con foto delle vittime della domenica di sangue a Londonderry

Articolo di Steve James pubblicato su World Socialist Web Site e tradotto da Francesco Cecchini per Ancora Fischia il Vento.

La causa legale contro il “Soldato F”, l’unico membro delle forze armate britanniche accusato del massacro del 30 gennaio 1972 di 14 manifestanti disarmati che protestavano contro l’internamento senza processo a Londonderry, nell’Irlanda del Nord, dovrebbe riprendere in un’udienza questo mese a Belfast. Quasi 51 anni dopo Bloody Sunday, un giudice distrettuale valuterà se le prove contro il soldato F della Parachute Regiment Support Company siano sufficienti per fargli affrontare un processo della Crown Court per l’omicidio di due uomini, James Wray e William McKinney, e il tentato omicidio di Patrick O’Donnell, Joseph Friel, Joe Mahon. Michael Quinn e uno sconosciuto. Al soldato F è stato concesso l’anonimato dalla corte sebbene il suo nome sia abbastanza noto, essendo stato identificato sia nel parlamento britannico che in quello irlandese sotto privilegio parlamentare. Il rapporto Saville Inquiry su Bloody Sunday, pubblicato nel 2010, ha rilevato che il soldato F aveva sparato a tre persone e forse ad altre due. Il soldato F è anche sospettato di essere stato presente al massacro di Ballymurphy sei mesi prima, essendo stato elogiato per la “galanteria” , coraggio,all’epoca dai suoi superiori, tra cui il brigadiere Frank Kitson, autore del manuale contro l’insurrezione “Operazioni a bassa intensità”.

Il caso contro il soldato F è stato avviato solo nel 2019. È stato interrotto nel 2021 dopo che il servizio di procura pubblica (PPS) dell’Irlanda del Nord ha messo in dubbio l’ammissibilità delle dichiarazioni rese alla polizia militare reale nel 1972. Nel marzo 2022, la Corte d’appello ha annullato le obiezioni e ha ordinato al PPS di riprendere il procedimento contro il soldato F, che nel 1972 era un caporale.

Il ritardo di oltre mezzo secolo prima di un processo, per non parlare di qualsiasi condanna, testimonia gli sforzi continui dello stato britannico e delle sue appendici politiche per impedire qualsiasi resa dei conti legale con le origini e gli autori di quelle che rimangono le più infami uccisioni di massa dei “Troubles”, “Problemi”.

L’opposizione popolare all’internamento culminò nella marcia del 30 gennaio 1972, momento in cui oltre 22.000 soldati erano attivi nell’Irlanda del Nord, incluso il notoriamente brutale Reggimento paracadutisti, che fu schierato a Derry come era stato precedentemente schierato a Ballymurphy, Belfast. 15.000 manifestanti hanno partecipato a una marcia in gran parte pacifica, annunciata come una giornata per le famiglie e che doveva concludersi con discorsi. Invece, i manifestanti sono stati sottoposti a un assalto pianificato dall’esercito britannico, autorizzato e supervisionato dal governo Heath. Heath era pronto a istigare arresti di massa e “persino una sparatoria”, secondo i verbali del Comitato di sicurezza congiunto del governo dell’Irlanda del Nord a Belfast. Un soldato anonimo inserito in un programma di protezione dei testimoni ha detto all’inchiesta Saville di paracadutisti che anticipavano “uccisioni”, il giorno prima di Bloody Sunday. Quando sono arrivati a Londonderry, un paracadutista è saltato fuori dal veicolo blindato e ha iniziato a sparare immediatamente contro circa 40 civili “che correvano nel tentativo di scappare”. Il soldato F è uno dei 21 membri del reggimento paracadutisti che quel giorno hanno sparato con le loro armi.

Un’inchiesta iniziale che riportò nell’aprile 1972 le uccisioni di un ex brigadiere dell’esercito britannico, Lord Widgery, fu un palese insabbiamento. Widgery ha detto che non ci sarebbero stati morti se non ci fosse stata una “marcia illegale”, che non c’era “alcun motivo per supporre che i soldati avrebbero aperto il fuoco se non fossero stati loro addosso per primi” e che le sparatorie riflettevano “differenze nel carattere e nel temperamento dei soldati interessati”. Widgery ha affermato falsamente che c’era “un forte sospetto” che alcune delle vittime “avessero sparato con armi o maneggiato bombe nel corso del pomeriggio”.

Documenti di stato pubblicati di recente hanno sottolineato che mantenere l’insabbiamento è rimasta la politica dei governi laburista e conservatore, anche se l’establishment britannico ha concluso che sarebbe stato necessario concedere una nuova inchiesta.

All’inizio del 1997, nel bel mezzo del “processo di pace” che alla fine pose fine ai “Troubles”, l’allora segretario di Stato conservatore per l’Irlanda del Nord, Sir Patrick Mayhew, disse al vice premier irlandese, Dick Spring, che il governo britannico avrebbe non scusarsi per Bloody Sunday e che non c’erano “molte prospettive” che le scoperte di Widgery del 1972 venissero ribaltate. Mayhew ha lasciato intendere che il governo britannico potrebbe esprimere “profondo rammarico” ma che qualsiasi scusa sarebbe “accettare la responsabilità”. Pochi mesi dopo, sotto Tony Blair del partito laburista, al sostituto di Mayhew come segretario dell’Irlanda del Nord Mo Mowlam è stato presentato un documento informativo del servizio civile che rilevava “un rinnovato interesse per le prospettive di garantire un qualche tipo di cambiamento nella posizione del governo, unilateralmente o attraverso il mezzo di una nuova inchiesta”. Mowlam era propenso ad essere d’accordo, purché qualsiasi inchiesta fosse truccata per garantire che nessun soldato o funzionario britannico finisse in prigione. Mowlam ha scritto al segretario alla Difesa del Labour George Robertson per spiegare: “La limitazione principale sarebbe che nessun soldato o altro servitore della Corona dovrebbe essere messo a rischio di azione legale da qualunque cosa il revisore possa trovare o da ciò che potrebbe derivare dalle sue scoperte”.Un altro documento di un funzionario dell’Ufficio dell’Irlanda del Nord ha avvertito che ciò che “preoccupa maggiormente i funzionari del Ministero della Difesa” è la possibilità di riaprire le inchieste per le vittime del Bloody Sunday o qualsiasi revisione che potrebbe suggerire che i soldati dovrebbero essere perseguiti. Alla fine, Blair ha acconsentito a una nuova inchiesta come parte di un accordo per portare lo Sinn Fein nelle strutture di condivisione del potere del governo nell’Irlanda del Nord, istituite dall’Accordo del Venerdì Santo del 1998.

L’inchiesta Saville è stata finalmente istituita nel 1998, ha ascoltato le prove fino al 2004 e ha riferito nel 2010, quando l’allora primo ministro conservatore David Cameron si è debitamente scusato. Sebbene il suo rapporto abbia raccolto un’enorme quantità di testimonianze, la conclusione di Saville era coerente con le richieste dei suoi capi politici. Saville ha respinto molte delle bugie di Widgery, scagionando le vittime. Il rapporto ha concluso, tuttavia, che il fuoco di un soldato ha portato altri “a perdere l’autocontrollo e a spararsi, dimenticando o ignorando le loro istruzioni e l’addestramento”. L’intera faccenda era, in effetti, dovuta alla scarsa formazione e disciplina da parte di un pugno di paracadutisti.

Il caso Soldato F è uno dei tanti sottoposti a ogni possibile azione dilatoria. Altri, potenzialmente molto più dannosi, includono la minaccia di un’inchiesta sull’assassinio dell’avvocato per i diritti umani Pat Finucane nel 1989 da parte di un pistolero lealista che agiva con la collusione statale, che equivaleva, nelle parole dell’avvocato della vedova Geraldine, a un “processo extragiudiziale esecuzione”. Lo scorso dicembre, il governo britannico è stato giudicato dall’Alta Corte e, nonostante una sentenza della Corte Suprema del 2019, continuava a violare il suo obbligo legale di svolgere un’indagine sull’omicidio. Pur continuando a bloccare un’indagine sull’omicidio di Finucane, il governo britannico sta portando avanti il suo disegno di legge sui problemi dell’Irlanda del Nord (legacy e riconciliazione), che chiede l’amnistia su tutti i casi di “guai” in cambio di un certo livello di cooperazione con un’informazione sdentata corpo di recupero. La legislazione, intesa a prevenire eventuali nuovi casi legali dannosi, è avversata dai gruppi che da anni si battono per denunciare ciò che è accaduto ai loro cari. È stato anche condannato sia dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (ONU) sia dal commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa.

Nota. Dopo la lettura dell’articolo é utile guardare, leggere il libro fotografico di Gian Butturini “Dall’Irlanda dopo Londonderry”.



Copertina del libro di Gian Butturini