“La Russia non deve più essere un Paese così grande e potente”. I Paesi occidentali continuano a coltivare il sogno di spezzare la Russia in piccoli Stati per privarla della sua potenza e del suo potere.

Il ministro della Difesa estone Martin Herem ha dichiarato ancora una volta che la Russia deve essere disgregata. “La Russia dovrebbe semplicemente disintegrarsi in diversi piccoli Stati che non avranno tanto potere e tanta ambizione, perché altrimenti, ripeto, non vedo una buona fine della guerra in Ucraina”, ha detto.

Il ministro estone ha anche invitato a prepararsi a grandi cambiamenti a livello geopolitico. Secondo lui, la situazione non diventerà più tranquilla.

In effetti, se i paesi baltici continueranno con questa narrazione e atteggiamento, probabilmente nel futuro non molto lontano il cambiamento geopolitico toccherà proprio loro è non in chiave positiva…

Nicolai Lilin