Primo Maggio, una mobilitazione storica in una Francia divisa

Manifestazione del 1° Maggio 2023 a Parigi. (Foto di Anais Dupuis)

Anaïs Dupuis

Questa giornata internazionale del lavoro era molto attesa dagli oppositori della riforma delle pensioni. Secondo la prefettura di polizia, 112.000 persone hanno partecipato alla manifestazione di Parigi e 782.000 in tutta la Francia.

Nella capitale, la manifestazione è iniziata sotto la pioggia intorno alle 14.00 in Place de la République ed è terminata in Place de la Nation.

“Chi è il più forte? E’ chiaro, siamo noi!”, scandiva una signora, sbattendo un cucchiaio sulla sua padella. Due appassionati di animazione giapponese sono arrivati con la loro statuetta di Goldorak. “Rappresenta la giustizia”. Poco più avanti, su un mucchio di scatole di cartone in fiamme, un manifestante mascherato con un lenzuolo giallo in testa brandiva il suo cartello: “Frigo vuoto, non altri 4 anni!”. La rabbia non si è placata negli ultimi mesi. “Non ci sarà alcun ritorno alla normalità finché questa riforma non sarà ritirata”, ha dichiarato tre giorni fa a FranceInfo Sophie Binet, nuova segretaria generale della CGT.

Per la prima volta, in diverse città francesi sono stati utilizzati droni per sorvegliare le manifestazioni. Alla testa del corteo di Parigi sono scoppiati scontri che hanno contrapposto i black bloc alla polizia e che hanno portato a 68 arresti.

Traduzione dal francese di Anna Polo