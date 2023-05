E il club Twitter dei guerrafondai da poltrona riempie di insulti Carlo Rovelli

Marquez

Prima l’intervento dal palco del Primo Maggio in cui si scaglia contro i mercanti di armi, poi su Twitter salta fuori un articolo risalente alle elezioni di settembre in cui Carlo Rovelli diceva di aver letto tutti i programmi elettorali e di aver trovato quello di Unione Popolare come il migliore: questo scatena l’orda social contro il fisico, accusato di ogni nefandezza.

Il fisico Carlo Rovelli, al centro delle polemiche costantemente per le sue posizioni pacifiste e questo è già paradossale, genera una bufera su Twitter e la solita accusa di filo-putinismo che ormai non si nega a nessuno.

La prima causa è il suo intervento dal palco del Primo Maggio in cui si è scagliato contro i mercanti di armi, con particolare riferimento al ministro Crosetto. Sembra paradossale ma ormai un discorso pacifista genera tempeste mediatiche, shit-storm sui social e imbarazzo pure nei sindacati.

E pensare che a novembre, durante la manifestazione di Carlo Calenda a favore dell’Ucraina, ci sono stati interventi sul palco di oratori che chiedevano di distruggere la Russia – letteralmente- senza che nessuno abbia obiettato nulla.

E dunque, su Rovelli il solito fiume in piena di insulti da troll vari, fanatici guerrafondai da poltrona e via dicendo. Non bastasse, in questo bel clima per il fisico, sempre su Twitter, qualcuno ritira fuori un (nostro) vecchio articolo in cui riportavamo le dichiarazioni di rovelli in prossimità delle elezioni di settembre in cui diceva di aver letto tutti i programmi elettorali e di aver trovato quello di Unione Popolare come il migliore.

Ora, si può concordare o meno con Rovelli, si può pensare quel che si vuole, ma, leggere il tenore degli attacchi social verso una delle nostre eccellenze perchè osa avere opinioni politiche, per di più non conformi a quelle considerate “tollerabili”, è oltre il livello minimo di cognizione della realtà.